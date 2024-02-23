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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Стало известно о состоянии экс-главы угрозыска Ростовской области после ранения

Стало известно о состоянии экс-главы угрозыска Ростовской области после ранения

23 февраля 2024, 12:10
Фото: Картинка для иллюстрации / pxhere.com
Стало известно о состоянии экс-главы угрозыска Ростовской области после ранения
Экс-замначальника угрозыска Ростовской области Александр Зейдляев пострадал после атаки беспилотника в зоне спецоперации, сообщил 1рнд.

Экс-замначальника угрозыска Ростовской области Александр Зейдляев получил ранение в зоне боевых действий. Он отвозил бойцам гуманитарную помощь. Колонну, в которой двигался полковник, атаковал дрон. Зейдляев получил осколочные ранения.

Сообщается, что врачи уже оказали ему помощь. Жизнь полковника находится вне опасности.

Экс-замглавы угрозыска Ростовской области пострадал от атаки беспилотника
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Александр Зейдляев ранее занимал должность замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Ростовской области. Отметился он и на посту начальника МО МВД Новочеркасска. Однако в 2014 году ушел из органов, после чего занялся бизнесом и политикой.

С началом боевых действий на Украине Зейдляев регулярно отвозит бойцам и жителям фронтовых территорий гуманитарную помощь.

Официальных сообщений о происшествии и состоянии Зейдляева пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что кровь ростовских доноров направят в полевые госпитали в зоне спецоперации.

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