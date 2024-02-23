Стало известно о состоянии экс-главы угрозыска Ростовской области после ранения

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Экс-замначальника угрозыска Ростовской области Александр Зейдляев получил ранение в зоне боевых действий. Он отвозил бойцам гуманитарную помощь. Колонну, в которой двигался полковник, атаковал дрон. Зейдляев получил осколочные ранения.
Сообщается, что врачи уже оказали ему помощь. Жизнь полковника находится вне опасности.
Александр Зейдляев ранее занимал должность замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Ростовской области. Отметился он и на посту начальника МО МВД Новочеркасска. Однако в 2014 году ушел из органов, после чего занялся бизнесом и политикой.
С началом боевых действий на Украине Зейдляев регулярно отвозит бойцам и жителям фронтовых территорий гуманитарную помощь.
Официальных сообщений о происшествии и состоянии Зейдляева пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что кровь ростовских доноров направят в полевые госпитали в зоне спецоперации.