Стало известно о состоянии экс-главы угрозыска Ростовской области после ранения

Александр Зейдляев ранее занимал должность замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Ростовской области. Отметился он и на посту начальника МО МВД Новочеркасска. Однако в 2014 году ушел из органов, после чего занялся бизнесом и политикой.