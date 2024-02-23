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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Потерявшим имущество ростовчанам увеличили выплаты

В Ростове трехкратно увеличили выплаты горожанам на случай ЧС

23 февраля 2024, 05:39
Фото: Изображение Midjourney
Потерявшим имущество ростовчанам увеличили выплаты
Потерявшим имущество ростовчанам увеличили выплаты, подробнее рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В случае ЧС горожанам из резервного фонда в связи с полной утратой имущества первой необходимости вместо 30 тысяч рублей будут платить по 100 тысяч рублей на каждого.

Увеличена и выплата за частично утраченное имущество первой необходимости — с 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей на человека.

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Также по новым поправкам деньги от властей смогут получить все проживающие в зоне введения режима ЧС люди, вне зависимости от места прописки.

Нововведения будут актуальны для всех пострадавших в ЧС, произошедших после 27 января.

Напомним, 27 января в Ростове обрушился аварийный дом на улице Нариманова, 72/3. В его зоне также ввели режим ЧС. Жильцы пожаловались, что сумма выплат по потере имущества является мизерной и едва покрывает расходы на товары первой необходимости. Тогда же чиновники пообещали трехкратно увеличить сумму компенсаций.

Ранее сообщалось, что телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области. Авторы инициативы обратили внимание, что в перечень предметов первой необходимости включены радио и телевизор, но на деле уведомления о чрезвычайной ситуации жители чаще всего получают через SMS-рассылки.

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