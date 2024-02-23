В Ростове трехкратно увеличили выплаты горожанам на случай ЧС

Ранее сообщалось, что телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области. Авторы инициативы обратили внимание, что в перечень предметов первой необходимости включены радио и телевизор, но на деле уведомления о чрезвычайной ситуации жители чаще всего получают через SMS-рассылки.