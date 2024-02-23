В Ростове трехкратно увеличили выплаты горожанам на случай ЧС

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В случае ЧС горожанам из резервного фонда в связи с полной утратой имущества первой необходимости вместо 30 тысяч рублей будут платить по 100 тысяч рублей на каждого.
Увеличена и выплата за частично утраченное имущество первой необходимости — с 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей на человека.
Также по новым поправкам деньги от властей смогут получить все проживающие в зоне введения режима ЧС люди, вне зависимости от места прописки.
Нововведения будут актуальны для всех пострадавших в ЧС, произошедших после 27 января.
Напомним, 27 января в Ростове обрушился аварийный дом на улице Нариманова, 72/3. В его зоне также ввели режим ЧС. Жильцы пожаловались, что сумма выплат по потере имущества является мизерной и едва покрывает расходы на товары первой необходимости. Тогда же чиновники пообещали трехкратно увеличить сумму компенсаций.
Ранее сообщалось, что телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области. Авторы инициативы обратили внимание, что в перечень предметов первой необходимости включены радио и телевизор, но на деле уведомления о чрезвычайной ситуации жители чаще всего получают через SMS-рассылки.