В Ростове в небе слышны взрывы, а в караоке-клубах — песни SHAMAN и Газманова

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал об изменении выплат для горожан, пострадавших в случае ЧС. Размер компенсаций для них увеличили практически трехкратно.
Так, горожане, потерявшие в случае ЧС все имущество первой необходимости, теперь будут получать компенсацию в 100 тысяч рублей на человека вместо прежних 30 тысяч рублей.
Те, кто частично потерял имущество необходимости, могут рассчитывать на сумму в 50 тысяч рублей на человека вместо 20 тысяч рублей.
Также по новым поправкам деньги от властей смогут получить все проживающие в зоне введения режима ЧС люди, вне зависимости от места регистрации. Нововведения актуальны для всех пострадавших в ЧС, произошедших после 27 января 2024 года.
Вопрос об увеличении выплат встал после трагедии с домом на Нариманова, 72/3. Жильцы рухнувшей пятиэтажки пожаловались, что сумма выплат по потере имущества является мизерной и едва покрывает расходы на товары первой необходимости. Тогда власти пообещали рассмотреть вопрос об увеличении выплат.
Около 14.38 мск жители Ростова услышали звуки взрыва в небе. Грохот напугал жителей центра города, а также Сельмаша и Александровки.
«Среди ясного неба. Такой грохот неожиданный», «Аж стекла задрожали. Очень сильный взрыв», — писали в соцсетях ростовчане.
Чуть позже губернатор Василий Голубев заявил, что звуки взрыва в небе связаны с ПВО. Подразделения уничтожают воздушные цели за пределами Ростовской области. Глава региона попросил местных жителей не паниковать.
«У защитников не бывает выходных», — заявил губернатор, вспомним о Дне защитника Отечества.
«РБК Ростов» пообщался с управляющими ростовских караоке-клубов. Они рассказали, что ждут наплыва посетителей к 23 февраля. Посещаемость караоке в праздники вырастает на 20-50%.
Заведения уже подготовили в честь Дня защитника Отечества тематические шоу-программы, а также обновили репертуар военными и патриотическими песнями.
Особой популярностью у посетителей пользуются песни Олега Газманова, «Любэ», SHAMAN и Ирины Аллегровой.
Управляющие караоке-клубов рассказали, что военные песни востребованы в Ростове не только в патриотические праздники, но и в обычные дни. Связывают это с большим числом военнослужащих в городе, которые часто приходят в караоке отдохнуть и спеть любимые композиции.