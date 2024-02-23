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Главные новости Ростова 23 февраля

В Ростове в небе слышны взрывы, а в караоке-клубах — песни SHAMAN и Газманова

23 февраля 2024, 15:14
Фото: pxhere.com
Главные новости Ростова 23 февраля
В Ростове увеличили выплаты гражданам в случае ЧС, тем временем грохот от работы ПВО снова был слышен в небе над городом, а в караоке-клубах расширяют репертуар патриотическими песнями.

Увеличение выплат

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал об изменении выплат для горожан, пострадавших в случае ЧС. Размер компенсаций для них увеличили практически трехкратно.

Так, горожане, потерявшие в случае ЧС все имущество первой необходимости, теперь будут получать компенсацию в 100 тысяч рублей на человека вместо прежних 30 тысяч рублей.

Те, кто частично потерял имущество необходимости, могут рассчитывать на сумму в 50 тысяч рублей на человека вместо 20 тысяч рублей.

Также по новым поправкам деньги от властей смогут получить все проживающие в зоне введения режима ЧС люди, вне зависимости от места регистрации. Нововведения актуальны для всех пострадавших в ЧС, произошедших после 27 января 2024 года.

Вопрос об увеличении выплат встал после трагедии с домом на Нариманова, 72/3. Жильцы рухнувшей пятиэтажки пожаловались, что сумма выплат по потере имущества является мизерной и едва покрывает расходы на товары первой необходимости. Тогда власти пообещали рассмотреть вопрос об увеличении выплат.

В Ростове трехкратно увеличили выплаты горожанам на случай ЧС
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Грохот среди ясного неба

Около 14.38 мск жители Ростова услышали звуки взрыва в небе. Грохот напугал жителей центра города, а также Сельмаша и Александровки.

«Среди ясного неба. Такой грохот неожиданный», «Аж стекла задрожали. Очень сильный взрыв», — писали в соцсетях ростовчане.

Чуть позже губернатор Василий Голубев заявил, что звуки взрыва в небе связаны с ПВО. Подразделения уничтожают воздушные цели за пределами Ростовской области. Глава региона попросил местных жителей не паниковать.

«У защитников не бывает выходных», — заявил губернатор, вспомним о Дне защитника Отечества.

«Грохот неожиданный!»: мощный звук взрыва напугал жителей Ростова 23 февраля
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Смена репертуара

«РБК Ростов» пообщался с управляющими ростовских караоке-клубов. Они рассказали, что ждут наплыва посетителей к 23 февраля. Посещаемость караоке в праздники вырастает на 20-50%.

Заведения уже подготовили в честь Дня защитника Отечества тематические шоу-программы, а также обновили репертуар военными и патриотическими песнями.

Особой популярностью у посетителей пользуются песни Олега Газманова, «Любэ», SHAMAN и Ирины Аллегровой.

Управляющие караоке-клубов рассказали, что военные песни востребованы в Ростове не только в патриотические праздники, но и в обычные дни. Связывают это с большим числом военнослужащих в городе, которые часто приходят в караоке отдохнуть и спеть любимые композиции.

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«Грохот неожиданный!»: мощный звук взрыва напугал жителей Ростова 23 февраля
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