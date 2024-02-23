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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

С начала года 40 аварий в Ростовской области произошло по вине женщин-водителей

В Ростовской области выросло число ДТП, спровоцированных женщинами-водителями

23 февраля 2024, 10:20
Фото: 1MI
С начала года 40 аварий в Ростовской области произошло по вине женщин-водителей
С начала года 40 аварий в Ростовской области произошло по вине женщин-водителей, рассказали в ГИБДД.

Инспекторы призвали автолюбительниц быть внимательней на дорогах. Статистика гласит, что с начала года в Ростовской области произошло 40 аварий с участием женщин-водителей. Это на 6% больше, чем годом ранее.

Происшествия унесли жизни 13 человек. Еще 53 получили травмы. В ГИБДД отмечают, что количество погибших и пострадавших в ДТП с участием женщин-водителей выросло на 160% и 23% соответственно.

Чаще всего аварии были связаны со столкновениями и наездами на пешеходов.

Каждое четвертое ДТП в Ростове происходит из-за плохих дорог
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Основными же причинами ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям движения; выезд на полосу встречного движения, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Напомним, в Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля.

Ранее в Ростовской области вынесли приговор летчикам, устроившим смертельное ДТП.

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