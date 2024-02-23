В Ростовской области выросло число ДТП, спровоцированных женщинами-водителями

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Инспекторы призвали автолюбительниц быть внимательней на дорогах. Статистика гласит, что с начала года в Ростовской области произошло 40 аварий с участием женщин-водителей. Это на 6% больше, чем годом ранее.
Происшествия унесли жизни 13 человек. Еще 53 получили травмы. В ГИБДД отмечают, что количество погибших и пострадавших в ДТП с участием женщин-водителей выросло на 160% и 23% соответственно.
Чаще всего аварии были связаны со столкновениями и наездами на пешеходов.
Основными же причинами ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям движения; выезд на полосу встречного движения, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов.
Напомним, в Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля.
Ранее в Ростовской области вынесли приговор летчикам, устроившим смертельное ДТП.