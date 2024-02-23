Подполковник ВС РФ объяснил участившиеся раскаты грохота в небе над Ростовом

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
17 февраля российские военные взяли контроль над Авдеевкой. Стратегическая точка позволила ВС РФ активизировать дальнейшее наступление. Для этого задействуют самолеты. Чтобы оперативно выполнять задачи, те переходят на сверхзвуковую скорость.
«Когда самолеты преодолевают звуковой барьер, на земле часто слышен громкий шум, его называют сверхзвуковым хлопком», — объяснил Владимир Кибальченко.
Напомним, сегодня, 23 февраля, в небе над Ростовом был слышен взрыв. Однако на этот раз грохот оказался связан с системой ПВО, отработавшей по воздушным целям за пределами региона.