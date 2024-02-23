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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Военный объяснил участившиеся раскаты грохота в небе над Ростовом

Подполковник ВС РФ объяснил участившиеся раскаты грохота в небе над Ростовом

23 февраля 2024, 15:53
Фото: wikipedia.org
Военный объяснил участившиеся раскаты грохота в небе над Ростовом

Военный Кибальченко объяснил участившиеся раскаты грохота в небе над Ростовом

После взятия Авдеевки ВС РФ начали наступление, а потому военная авиация ежедневно выполняет боевые задачи в зоне СВО, рассказал выпускник Полтавского высшего зенитного ракетного командного Краснознамённого училища им. генерала армии Н. Ф. Ватутина, подполковник запаса Владимир Кибальченко.

17 февраля российские военные взяли контроль над Авдеевкой. Стратегическая точка позволила ВС РФ активизировать дальнейшее наступление. Для этого задействуют самолеты. Чтобы оперативно выполнять задачи, те переходят на сверхзвуковую скорость.

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«Когда самолеты преодолевают звуковой барьер, на земле часто слышен громкий шум, его называют сверхзвуковым хлопком», — объяснил Владимир Кибальченко.

Напомним, сегодня, 23 февраля, в небе над Ростовом был слышен взрыв. Однако на этот раз грохот оказался связан с системой ПВО, отработавшей по воздушным целям за пределами региона.

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