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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Ученый рассказал, как Солнце создает помехи для телевещания в Ростовской области

Астроном предупредил о сбое в работе телевидения в Ростовской области из-за Солнца

24 февраля 2024, 07:07
Фото: Нейросеть
Ученый рассказал, как Солнце создает помехи для телевещания в Ростовской области

Астроном Невский предупредил о сбое в работе телевидения в Ростовской области

Почему пропадает сигнал теле- и радиопрограмм в дни в периоды осеннего и весеннего солнечного равноденствия в Ростовской области, объяснил заведующий учебной лабораторией кафедры физики космоса Физического факультета ЮФУ Южного федерального университета Михаил Невский.

Ранее стало известно, что в феврале и марте жители Ростовской области могут столкнуться с неудобством из-за того, что какое-то время телевидение и радио работать не будут. Это связано с солнечной интерференцией.

По словам ученого, интерференция — это физическое явление, когда один сигнал перекрывается другим. Так, один сигнал идет от Солнца, а второй — от спутников.

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В этом году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. В этот период, как объяснил астроном, Солнце образует ровную линию со спутником и Землей.

Специалисты предупреждают, что перерывы в вещании могут наблюдаться в обеденное время. Это из-за того, что в полдень высока вероятность интерференции.

Невский отметил, что это касается тех жителей региона, у кого установлено спутниковое телевидение.

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