Астроном предупредил о сбое в работе телевидения в Ростовской области из-за Солнца

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Ранее стало известно, что в феврале и марте жители Ростовской области могут столкнуться с неудобством из-за того, что какое-то время телевидение и радио работать не будут. Это связано с солнечной интерференцией.
По словам ученого, интерференция — это физическое явление, когда один сигнал перекрывается другим. Так, один сигнал идет от Солнца, а второй — от спутников.
В этом году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. В этот период, как объяснил астроном, Солнце образует ровную линию со спутником и Землей.
Специалисты предупреждают, что перерывы в вещании могут наблюдаться в обеденное время. Это из-за того, что в полдень высока вероятность интерференции.
Невский отметил, что это касается тех жителей региона, у кого установлено спутниковое телевидение.