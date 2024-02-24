Более 20 затонувших объектов планируют убрать из акватории донских портов

Однако средств на уборку акватории регион не получает, а потому надеется включить затонувшие объекты в программу федерального проекта «Генеральная уборка». Сейчас программа включает 213 судов, которые необходимо поднять из воды до конца текущего года, объем финансирования программы составил почти миллиард рублей.