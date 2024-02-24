Более 20 затонувших объектов планируют убрать из акватории донских портов

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Напомним, недавно стало известно, что затонувший пароход XIX века «Чичерин» собираются поднять со дна Таганрогского залива.
Портал «Ведомости Юг» со ссылкой на замминистра транспорта Ростовской области Инну Володину сообщил, что кроме парохода регион надеется убрать из акватории Азовского моря 22 затонувших объекта, в том числе 19 судов, чьи остовы находятся на дне Таганрогского залива.
Инна Володина рассказала, что информация о наличии остатков судов пока не подтвердилась, а потому службам МО РФ предстоит провести обследование акватории.
По данным донского Минтранса, те затонувшие объекты, о которых идет речь, не создают угрозы ни для безопасности, ни для мореплавания, однако являются угрозой для ущерба морской среде.
Однако средств на уборку акватории регион не получает, а потому надеется включить затонувшие объекты в программу федерального проекта «Генеральная уборка». Сейчас программа включает 213 судов, которые необходимо поднять из воды до конца текущего года, объем финансирования программы составил почти миллиард рублей.
Инна Володина добавила, что решение по включению объектов в федеральный проект пока не приняли — власти собирают предложения от всех субъектов РФ, чтобы оценить, сколько средств потребуется на реализацию программы.
Сейчас Минтранспорта и Минприроды Ростовской области поставили перед собой «сверхзадачу» по включению в программу и получении финансирования на подъем со дна всех 22 объектов.