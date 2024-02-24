Донские власти хотят поднять корабль со дна Азовского моря, а самолеты — в небо

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В субботу, 24 февраля, стало известно, что один из донских чиновников отправился в зону СВО в качестве добровольца. Замглавы администрации Кашарского района Игорь Удовицкий принял решение последовать за своим сыном и стать участником спецоперации.
По данным газеты «Слава труду», 56-летний чиновник решил присоединиться к военнослужащим в качестве добровольца и будет нести службу на территории Донбасса.
Сейчас земляки желают Игорю Удовицкому и его сыну Егору вернуться домой в целости и сохранности.
В Ростовской области планируют поднять со дна Таганрогского залива пароход, который участвовал в съемках фильма «12 стульев».
Замминистра транспорта Ростовской области Инна Володина рассказала порталу «Ведомости Юг», что капитан морского порта Таганрога потребовал у местных властей поднять со дна залива части затонувшего корабля «Чичерин», построенного в 1899 году.
Хотя сами части судна не мешают судоходству, они все же создают определенные трудности для проведения работ в акватории порта, например, строительства, реконструкции или ремонта кораблей.
Поскольку собственник парохода неизвестен, потратиться на ликвидацию обломков и остатков корабля, затонувшего в 1980-х годах, придется местным органам власти, однако денег в бюджете области на это нет.
Главной новостью дня стали данные о планах реконструировать или построить аэропорты в пяти муниципалитетах Ростовской области.
Согласно документам донского правительства, новые аэропорты должны появиться в Белой Калитве, Ремонтном, Сальске, Волгодонске и станице Вешенской.
Три аэропорта будут перевозить до пяти тысяч пассажиров в год, еще два самых крупных, на территории Цимлянского городского и Вешенского сельского поселений, будут способны обеспечить транспортировку до 60 тысяч пассажиров в год каждый.
Чтобы обеспечить качественную подготовку к работе воздушных гаваней в Ростовской области придется определить санитарно-защитные зоны аэропортов, а также оценить возможный ущерб экологии и здоровью дончан.
Реконструкцию и строительство аэропортов собираются провести в рамках создания сети воздушного сообщения и начала работы донских воздушных линий, однако даже приблизительные сроки реализации инициативы пока неизвестны.