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Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Донские власти хотят поднять корабль со дна Азовского моря, а самолеты — в небо

Донские власти хотят поднять корабль со дна Азовского моря, а самолеты — в небо

24 февраля 2024, 17:24
Фото: 1MI
Донские власти хотят поднять корабль со дна Азовского моря, а самолеты — в небо
В Ростовской области чиновник ушел на СВО следом за сыном, пока донские власти думали, как достать со дна Азовского моря корабля и возродить гражданскую авиацию в регионе.

На добровольных началах

В субботу, 24 февраля, стало известно, что один из донских чиновников отправился в зону СВО в качестве добровольца. Замглавы администрации Кашарского района Игорь Удовицкий принял решение последовать за своим сыном и стать участником спецоперации.

Фото: 1MI

По данным газеты «Слава труду», 56-летний чиновник решил присоединиться к военнослужащим в качестве добровольца и будет нести службу на территории Донбасса.

Сейчас земляки желают Игорю Удовицкому и его сыну Егору вернуться домой в целости и сохранности.

В море тонут корабли

В Ростовской области планируют поднять со дна Таганрогского залива пароход, который участвовал в съемках фильма «12 стульев».

Замминистра транспорта Ростовской области Инна Володина рассказала порталу «Ведомости Юг», что капитан морского порта Таганрога потребовал у местных властей поднять со дна залива части затонувшего корабля «Чичерин», построенного в 1899 году.

Более 20 затонувших объектов планируют убрать из акватории донских портов
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Хотя сами части судна не мешают судоходству, они все же создают определенные трудности для проведения работ в акватории порта, например, строительства, реконструкции или ремонта кораблей.

Поскольку собственник парохода неизвестен, потратиться на ликвидацию обломков и остатков корабля, затонувшего в 1980-х годах, придется местным органам власти, однако денег в бюджете области на это нет.

Тоска по полетам

Главной новостью дня стали данные о планах реконструировать или построить аэропорты в пяти муниципалитетах Ростовской области.

Согласно документам донского правительства, новые аэропорты должны появиться в Белой Калитве, Ремонтном, Сальске, Волгодонске и станице Вешенской.

Три аэропорта будут перевозить до пяти тысяч пассажиров в год, еще два самых крупных, на территории Цимлянского городского и Вешенского сельского поселений, будут способны обеспечить транспортировку до 60 тысяч пассажиров в год каждый.

Фото: 1MI

Чтобы обеспечить качественную подготовку к работе воздушных гаваней в Ростовской области придется определить санитарно-защитные зоны аэропортов, а также оценить возможный ущерб экологии и здоровью дончан.

Реконструкцию и строительство аэропортов собираются провести в рамках создания сети воздушного сообщения и начала работы донских воздушных линий, однако даже приблизительные сроки реализации инициативы пока неизвестны.

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