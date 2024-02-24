rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Фура раздавила легковушку на обочине в Ростовской области

Два человека погибли под Азовом в раздавленной фурой китайской иномарке

24 февраля 2024, 06:43
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Фура раздавила легковушку на обочине в Ростовской области
Грузовая машина буквально раздавила легковой автомобиль с людьми на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла накануне поздно вечером на трассе «Ростов-Азов». В это время 40-летний водитель за рулем автомобиля МАЗ, по неизвестной пока причине, наехал на стоящую в правом ряду легковую машину Geely.

Иномарка оказалась смята грузовиком. На опубликованных кадрах видно, что машину смяло «в гармошку».

В Ростовской области водитель фуры сбил на трассе двух пешеходов
Узнать подробнее

Находящиеся в иномарке люди получили различные травмы. 26-летний водитель и 35-летний пассажир легковушки умерли до приезда медиков.

Ранее в Ростовской области произошло ДТП, в котором водитель без прав не уступил дорогу и врезался в автомобиль. В результате скончалась 16-летняя девушка, находящаяся в сбитой легковой машине.

Читайте также:
Водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срокПоявились кадры после столкновения бензовоза и грузовика в Ростовской областиВодитель фуры перекрыл проезд по трассе в Ростовской области
#Общество#Ростовская область#ДТП#Авария#Страшное ДТП#ДТП в Ростовской области#Авария в Ростовской области#Смертельное ДТП#Авария с фурой#Смертельное ДТП в Ростовской области#Фура
Подпишитесь
В Ростове в небе слышны взрывы, а в караоке-клубах — песни SHAMAN и Газманова
Вчера, 15:14
Сколько стоит бушлат из Ростова, который подарили Владимиру Путину
Вчера, 14:51
Ростовчанин Баста заработал на ресторанах почти 200 миллионов рублей
Вчера, 15:22
Подполковник ВС РФ объяснил участившиеся раскаты грохота в небе над Ростовом
Вчера, 15:53
Блогер подарила ростовчанину Диброву картину, нарисованную собственной грудью
Вчера, 16:48
Глава Новошахтинска Бондаренко попросил не путать его с мошенниками
Вчера, 18:29