Два человека погибли под Азовом в раздавленной фурой китайской иномарке

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Авария произошла накануне поздно вечером на трассе «Ростов-Азов». В это время 40-летний водитель за рулем автомобиля МАЗ, по неизвестной пока причине, наехал на стоящую в правом ряду легковую машину Geely.
Иномарка оказалась смята грузовиком. На опубликованных кадрах видно, что машину смяло «в гармошку».
Находящиеся в иномарке люди получили различные травмы. 26-летний водитель и 35-летний пассажир легковушки умерли до приезда медиков.
Ранее в Ростовской области произошло ДТП, в котором водитель без прав не уступил дорогу и врезался в автомобиль. В результате скончалась 16-летняя девушка, находящаяся в сбитой легковой машине.