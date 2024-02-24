ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о межведомственном взаимодействии

«Подписывая данное соглашение, мы в первую очередь руководствовались интересами застрахованных лиц и соблюдением их прав на получение качественной медицинской помощи. Такое взаимодействие между нашими организациями позволит эффективно контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС и оперативно принимать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями», — отметил Илья Баланин.