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Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:16

ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о межведомственном взаимодействии

ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о межведомственном взаимодействии

24 февраля 2024, 12:03
Фото: пресс-служба Росздравнадзора
В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова заключили соглашение о взаимодействии между двумя организациями.

Этот документ был подписан на международной выставке-форуме «Россия» во время проведения Дня здоровья, пишут РИА Новости.

Соглашение предусматривает обмен информацией о результатах контрольно-экспертных проверок, проводимых в медицинских организациях. В частности, речь идет о контроле за объемами, сроками, качеством и условиями предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также о контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых территориальными органами Росздравнадзора.

«Подписывая данное соглашение, мы в первую очередь руководствовались интересами застрахованных лиц и соблюдением их прав на получение качественной медицинской помощи. Такое взаимодействие между нашими организациями позволит эффективно контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС и оперативно принимать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями», — отметил Илья Баланин.

Полученные совокупные данные станут основой для разработки единого подхода к контролю и проведению экспертных мероприятий.

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