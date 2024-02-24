ФОМС и Росздравнадзор подписали соглашение о межведомственном взаимодействии

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
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Updated Сегодня, 12:16
Этот документ был подписан на международной выставке-форуме «Россия» во время проведения Дня здоровья, пишут РИА Новости.
Соглашение предусматривает обмен информацией о результатах контрольно-экспертных проверок, проводимых в медицинских организациях. В частности, речь идет о контроле за объемами, сроками, качеством и условиями предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также о контрольно-надзорных мероприятиях, проводимых территориальными органами Росздравнадзора.
«Подписывая данное соглашение, мы в первую очередь руководствовались интересами застрахованных лиц и соблюдением их прав на получение качественной медицинской помощи. Такое взаимодействие между нашими организациями позволит эффективно контролировать доступность и качество оказанной медицинской помощи застрахованным лицам в сфере ОМС и оперативно принимать управленческие решения по устранению допущенных нарушений медицинскими организациями», — отметил Илья Баланин.
Полученные совокупные данные станут основой для разработки единого подхода к контролю и проведению экспертных мероприятий.