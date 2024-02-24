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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Огромная мятая купюра и ванна в спальне: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова

Огромная мятая купюра и ванна в спальне: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова

24 февраля 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney
Огромная мятая купюра и ванна в спальне: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова
В Ростове на вторичном рынке недвижимости продают более 30 тысяч объектов, стоимость самых дорогих из них варьируется от 115 до 130 миллионов рублей. Корреспондент RostovGazeta выяснила, что можно получить за эти деньги.

Напомним, на днях стало известно, что Ростов-на-Дону вошел в список лидеров среди городов, где активно идет строительство жилья. Несмотря на рост числа новостроек, интерес к покупке жилья на вторичном рынке не падает, а на площадках объявлений появляется все больше объектов, поражающих воображение не только экстравагантным дизайном, но и смелыми ценами.

Корреспондент RostovGazeta выяснила, сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры в южной столице.

Ванна в спальне и вид на реку

Тройку лидеров замкнули трехкомнатные апартаменты в ЖК «Белый Ангел» на улице Береговой, 6 в Ростове. Стоимость квартиры площадью 159 «квадратов» составила 115 миллионов рублей, по 732,2 тысячи за квадратный метр. Сами апартаменты находятся на 29 этаже, а из окон открывается вид на реку Дон и город.

Фото: Авито

В квартире сделан дизайнерский ремонт, в хозяйской спальне находится ванна, отдельно оборудована ванная комната, площадь кухни составляет 30 квадратных метров, площадь террасы — 65 «квадратов». Продавец обещает оставить всю мебель, технику и декор.

Белый пентхаус в центре Ростова

Второе место среди самых дорогих объектов недвижимости занял пентхаус площадью 336 квадратных метров в ЖК «Ростов-Сити» на улице Суворова, 91. Из окон открывается вид на Покровский сквер и Ростовский государственный музыкальный театр.

Фото: Авито

В четырехкомнатном пентхаусе высокие потолки, панорамное остекление и два этажа. Вся она выполнена в светлых тонах по дизайнерскому проекту.

Стоимость объекта составила 125 миллионов рублей, по 372 тысячи рублей за квадратный метр.

Мятые деньги и минимализм

Самым дорогим объектом недвижимости стала четырехкомнатная квартира площадью 240 «квадратов» в ЖК «Чехов» на проспекте Чехова, 63. За 130 миллионов рублей покупатель может получить элитную недвижимость на 15 этаже ЖК в центре Ростова.

Фото: Циан

Квартира разделена на холл, гостиную, кухню-столовую, детскую и родительскую спальни, гардероб, кабинет. В квартире есть три санузла — два совмещенных и один раздельный. Стоимость одного квадратного метра составляет 541 тысячу рублей.

Ранее юрист рассказал дончанам, какую комнату лучше купить в Ростове-на-Дону.

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