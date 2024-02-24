Огромная мятая купюра и ванна в спальне: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Напомним, на днях стало известно, что Ростов-на-Дону вошел в список лидеров среди городов, где активно идет строительство жилья. Несмотря на рост числа новостроек, интерес к покупке жилья на вторичном рынке не падает, а на площадках объявлений появляется все больше объектов, поражающих воображение не только экстравагантным дизайном, но и смелыми ценами.
Корреспондент RostovGazeta выяснила, сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры в южной столице.
Тройку лидеров замкнули трехкомнатные апартаменты в ЖК «Белый Ангел» на улице Береговой, 6 в Ростове. Стоимость квартиры площадью 159 «квадратов» составила 115 миллионов рублей, по 732,2 тысячи за квадратный метр. Сами апартаменты находятся на 29 этаже, а из окон открывается вид на реку Дон и город.
В квартире сделан дизайнерский ремонт, в хозяйской спальне находится ванна, отдельно оборудована ванная комната, площадь кухни составляет 30 квадратных метров, площадь террасы — 65 «квадратов». Продавец обещает оставить всю мебель, технику и декор.
Второе место среди самых дорогих объектов недвижимости занял пентхаус площадью 336 квадратных метров в ЖК «Ростов-Сити» на улице Суворова, 91. Из окон открывается вид на Покровский сквер и Ростовский государственный музыкальный театр.
В четырехкомнатном пентхаусе высокие потолки, панорамное остекление и два этажа. Вся она выполнена в светлых тонах по дизайнерскому проекту.
Стоимость объекта составила 125 миллионов рублей, по 372 тысячи рублей за квадратный метр.
Самым дорогим объектом недвижимости стала четырехкомнатная квартира площадью 240 «квадратов» в ЖК «Чехов» на проспекте Чехова, 63. За 130 миллионов рублей покупатель может получить элитную недвижимость на 15 этаже ЖК в центре Ростова.
Квартира разделена на холл, гостиную, кухню-столовую, детскую и родительскую спальни, гардероб, кабинет. В квартире есть три санузла — два совмещенных и один раздельный. Стоимость одного квадратного метра составляет 541 тысячу рублей.
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