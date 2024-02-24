Огромная мятая купюра и ванна в спальне: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова

Напомним, на днях стало известно, что Ростов-на-Дону вошел в список лидеров среди городов, где активно идет строительство жилья. Несмотря на рост числа новостроек, интерес к покупке жилья на вторичном рынке не падает, а на площадках объявлений появляется все больше объектов, поражающих воображение не только экстравагантным дизайном, но и смелыми ценами.