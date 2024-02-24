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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Парикмахер Еременко объяснил повышение цен на стрижки в Ростове

Парикмахер Еременко спрогнозировал резкое повышение цен на стрижки в Ростове

24 февраля 2024, 05:32
Фото: 1MI
Парикмахер Еременко объяснил повышение цен на стрижки в Ростове
Цены на стрижку в Ростове повысились с начала 2024 года. Однако мастер и директор барбершопа Иван Еременко не исключает, что к июню, возможно, произойдет очередной рост цены. Об этом он сообщил RostovGazeta.

Собеседник рассказывает, что в стоимость стрижки закладывается стоимость расходников, косметики и инструментов. А ценники на них стабильно растут.

«Например, недавно цены на косметику повысились на 25%, а потом понизились на 10%. Но в итоге подорожание же все равно произошло», — разъясняет Иван Еременко.

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По словам эксперта, средняя качественная мужская стрижка в барбершопах Ростова обходится в 1000-1200 рублей. К лету стоимость может подорожать не слишком ощутимо, максимум на 100-200 рублей.

«Но также не исключено, что цена не изменится. Все зависит от того, как покажет себя доллар, поскольку лично мы пользуемся английской и турецкой косметикой», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, каким стрижкам отдают предпочтение мужчины Ростова.

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