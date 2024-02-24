Парикмахер Еременко спрогнозировал резкое повышение цен на стрижки в Ростове

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Собеседник рассказывает, что в стоимость стрижки закладывается стоимость расходников, косметики и инструментов. А ценники на них стабильно растут.
«Например, недавно цены на косметику повысились на 25%, а потом понизились на 10%. Но в итоге подорожание же все равно произошло», — разъясняет Иван Еременко.
По словам эксперта, средняя качественная мужская стрижка в барбершопах Ростова обходится в 1000-1200 рублей. К лету стоимость может подорожать не слишком ощутимо, максимум на 100-200 рублей.
«Но также не исключено, что цена не изменится. Все зависит от того, как покажет себя доллар, поскольку лично мы пользуемся английской и турецкой косметикой», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, каким стрижкам отдают предпочтение мужчины Ростова.