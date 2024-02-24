Парикмахер Еременко спрогнозировал резкое повышение цен на стрижки в Ростове

Цены на стрижку в Ростове повысились с начала 2024 года. Однако мастер и директор барбершопа Иван Еременко не исключает, что к июню, возможно, произойдет очередной рост цены. Об этом он сообщил RostovGazeta.

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