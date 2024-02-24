Пожилой мужчина утонул во время рыбалки на Дону под Старочеркасской

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Сотрудники пресс-службы МЧС объявили, что в пятницу, 23 февраля, во время рыбалки на реке Дон погиб житель Ростовской области.
По предварительной информации, 64-летний дончанин решил отправиться на рыбалку неподалеку от хутора Алитуб, что находится к востоку от Старочеркасской. В какой-то момент во время рыбалки лодка перевернулась, и пожилой дончанин рухнул в воду, спастись своими силами мужчине не удалось. Он утонул в ледяной воде, спасатели отмечают, что на погибшем не было спасательного жилета.
Сотрудники МЧС напоминают, что все дончане, желающие выйти на воду, должны быть одеты в спасательные жилеты. Спасатели рекомендуют не рыбачить в одиночестве, чтобы получить помощь своих спутников в экстренной ситуации, кроме того, сотрудники МЧС напоминают о важности проверки плавсредств и средств спасения перед рыбалкой.