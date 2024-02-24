Пожилой мужчина утонул во время рыбалки на Дону под Старочеркасской

По предварительной информации, 64-летний дончанин решил отправиться на рыбалку неподалеку от хутора Алитуб, что находится к востоку от Старочеркасской. В какой-то момент во время рыбалки лодка перевернулась, и пожилой дончанин рухнул в воду, спастись своими силами мужчине не удалось. Он утонул в ледяной воде, спасатели отмечают, что на погибшем не было спасательного жилета.