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Published Сегодня, 15:51

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«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв

«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв

24 февраля 2024, 15:51
Фото: 1MI
«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв

Дончан испугал грохот в небе над Ростовской областью 24 февраля

В Ростовской области жителей испугали звуки, похожие на взрыв, сообщения появились в местных Telegram-каналах.

В субботу, 24 февраля, около 18.25 мск в небе над западной частью Ростова и Батайском раздался грохот, похожий на взрыв.

Читатели Telegram-канала «Батайск город» сообщают, что слышали не один, а несколько хлопков, которые разорвали вечернюю тишину.

«Нормально бахнуло», «Что-то часто очень это повторяется. Окна задрожали», «Койсуг, аж двери загудели», «Мы тоже слышали два, стены у дома содрогнулись», — пожаловались жители Батайска. Об аналогичных звуках сообщают и ростовчане, проживающие на западе Ростова. Однако уже нашлись те дончане, которые уверены, что этот звук был всего лишь хлопком самолета при переходе на сверхзвук.

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Журналисты обратились к местным органам власти, чтобы узнать, что именно стало источником звука. Официальной информации об обстоятельствах произошедшего пока не поступало, данные уточняются.

Ранее эксперты объяснили дончанам, что за звуки взрыва слышат в небе над Ростовской областью.

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