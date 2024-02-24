«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:53
В субботу, 24 февраля, около 18.25 мск в небе над западной частью Ростова и Батайском раздался грохот, похожий на взрыв.
Читатели Telegram-канала «Батайск город» сообщают, что слышали не один, а несколько хлопков, которые разорвали вечернюю тишину.
«Нормально бахнуло», «Что-то часто очень это повторяется. Окна задрожали», «Койсуг, аж двери загудели», «Мы тоже слышали два, стены у дома содрогнулись», — пожаловались жители Батайска. Об аналогичных звуках сообщают и ростовчане, проживающие на западе Ростова. Однако уже нашлись те дончане, которые уверены, что этот звук был всего лишь хлопком самолета при переходе на сверхзвук.
Журналисты обратились к местным органам власти, чтобы узнать, что именно стало источником звука. Официальной информации об обстоятельствах произошедшего пока не поступало, данные уточняются.
Ранее эксперты объяснили дончанам, что за звуки взрыва слышат в небе над Ростовской областью.