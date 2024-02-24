«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв

«Нормально бахнуло», «Что-то часто очень это повторяется. Окна задрожали», «Койсуг, аж двери загудели», «Мы тоже слышали два, стены у дома содрогнулись», — пожаловались жители Батайска. Об аналогичных звуках сообщают и ростовчане, проживающие на западе Ростова. Однако уже нашлись те дончане, которые уверены, что этот звук был всего лишь хлопком самолета при переходе на сверхзвук.