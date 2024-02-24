Ростов-на-Дону вошел в список федеральных лидеров по строительству жилья

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Напомним, несколько дней назад глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что на каждого горожанина приходится по одному квадратному метру жилья. Сейчас Ростов-на-Дону находится в активной стадии строительства, по словам главы администрации, это уже принесло экономике города более 70 миллиардов рублей.
Аналитики РИА «Рейтинг» также объявили, что Ростов занял восьмое место в федеральном рейтинге городов, лидирующих по объему строящихся квартир. По данным исследования, площадь строящихся квартир в Ростове составила 2,14 квадратных метра на человека на начало 2024 года. Это позволило южной столице обойти Рязань и Пензу.
Однако абсолютным лидером рейтинга стал другой южной город — Краснодар, где на одного жителя приходится 5,12 квадратных метра строящегося жилья. Тройку лидеров замыкают Тюмень и Владивосток, где на жителей приходится по 3,44 и 3,39 квадратных метра на человека.
Ранее эксперты рассказали, как изменились цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Ростова.