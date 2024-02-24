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Ростов-на-Дону вошел в список федеральных лидеров по строительству жилья

Ростов-на-Дону вошел в список федеральных лидеров по строительству жилья

24 февраля 2024, 11:31
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону вошел в список федеральных лидеров по строительству жилья
Ростов-на-Дону оказался в числе федеральных лидеров среди городов, где активно строят жилые дома, об этом сообщили аналитики РИА «Рейтинг».

Напомним, несколько дней назад глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что на каждого горожанина приходится по одному квадратному метру жилья. Сейчас Ростов-на-Дону находится в активной стадии строительства, по словам главы администрации, это уже принесло экономике города более 70 миллиардов рублей.

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Аналитики РИА «Рейтинг» также объявили, что Ростов занял восьмое место в федеральном рейтинге городов, лидирующих по объему строящихся квартир. По данным исследования, площадь строящихся квартир в Ростове составила 2,14 квадратных метра на человека на начало 2024 года. Это позволило южной столице обойти Рязань и Пензу.

Однако абсолютным лидером рейтинга стал другой южной город — Краснодар, где на одного жителя приходится 5,12 квадратных метра строящегося жилья. Тройку лидеров замыкают Тюмень и Владивосток, где на жителей приходится по 3,44 и 3,39 квадратных метра на человека.

Ранее эксперты рассказали, как изменились цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Ростова.

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