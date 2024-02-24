Ростов-на-Дону вошел в список федеральных лидеров по строительству жилья

Однако абсолютным лидером рейтинга стал другой южной город — Краснодар, где на одного жителя приходится 5,12 квадратных метра строящегося жилья. Тройку лидеров замыкают Тюмень и Владивосток, где на жителей приходится по 3,44 и 3,39 квадратных метра на человека.