Снятый в «12 стульях» пароход «Чичерин» поднимут со дна Таганрогского залива

В издании уточнили, что «Чичерин» является грузо-пассажирским пароходом. Его построили в конце 19 века, несколько раз судно меняло свое название, а в 1970 году оно принимало участи в съемках комедии «12 стульев». Пароход затонул в порту Таганрога до 1990-х годов, до затопления его использовали в качестве стоечного судна.