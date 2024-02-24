Снятый в «12 стульях» пароход «Чичерин» поднимут со дна Таганрогского залива

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Портал «Ведомости Юг» со ссылкой на замминистра транспорта Ростовской области Инну Володину объявил, что капитан морского порта Таганрог потребовал от донских властей удалить из акватории Таганрогского залива части затонувшего корабля «Чичерин». Этот корабль известен съемкой в фильме «12 стульев», там пароход «играл роль» теплохода «Скрябин».
Аргументом в пользу уборки корабля назвали трудности, которые создают обломки при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации гидротехнических сооружений порта.
Инна Володина объяснила, что собственник судна неизвестен, а потому правительство Ростовской области получило предписание по разработке документации по уборке парохода. При этом денег на эти работы в бюджете просто нет.
В издании уточнили, что «Чичерин» является грузо-пассажирским пароходом. Его построили в конце 19 века, несколько раз судно меняло свое название, а в 1970 году оно принимало участи в съемках комедии «12 стульев». Пароход затонул в порту Таганрога до 1990-х годов, до затопления его использовали в качестве стоечного судна.
Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят запустить морские маршруты из Таганрога в Мариуполь.