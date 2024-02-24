Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза

В документах указано, что на маршруты ВСМ-3 «Юг», а именно так будет называться магистраль «Москва — Ростов — Адлер», выйдет 107 высокоскоростных поездов, которые будут передвигаться со скоростью до 400 километров в час. Власти утверждают, что реализация проекта позволит сократить время в пути примерно в три раза, так путь из Ростова до Москвы будет занимать всего 4,5 часа вместо 15 часов 20 минут, а доехать до Донецка и Луганска из Москвы можно будет всего за 12 часов.