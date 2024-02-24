Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Напомним, в сентябре 2023 года строительство железнодорожной магистрали «Москва — Ростов-на-Дону — Адлер» оценили в 3,2 триллиона рублей.
Однако уже в феврале портал «Фонтанка» со ссылкой на утвержденный президентом Владимиром Путиным проект рассказал, что благодаря новой магистрали продолжительность пути из Санкт-Петербурга в Донецк составит всего 15 часов. Протяженность высокоскоростной магистрали из Москвы до Адлера составит 1540 километров, каждый километр железной дороги будет стоить 3,4 миллиарда рублей. С учетом индексации стоимость выросла до 5,2 триллиона рублей.
В документах указано, что на маршруты ВСМ-3 «Юг», а именно так будет называться магистраль «Москва — Ростов — Адлер», выйдет 107 высокоскоростных поездов, которые будут передвигаться со скоростью до 400 километров в час. Власти утверждают, что реализация проекта позволит сократить время в пути примерно в три раза, так путь из Ростова до Москвы будет занимать всего 4,5 часа вместо 15 часов 20 минут, а доехать до Донецка и Луганска из Москвы можно будет всего за 12 часов.
Однако ждать реализации проекта придется долго, строительство железнодорожной магистрали до Воронежа планируют закончить к 2035 году, а до Адлера — уже в 2040 году.