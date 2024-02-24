rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза

Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза

24 февраля 2024, 17:23
Фото: rostovgazeta.ru
Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза

Стоимость магистрали «Москва — Ростов — Адлер» выросла до 5,2 трлн рублей

Строительство железнодорожной магистрали «Москва — Ростов — Адлер» стало дороже на два триллиона рублей, об этом сообщил портал «Фонтанка».

Напомним, в сентябре 2023 года строительство железнодорожной магистрали «Москва — Ростов-на-Дону — Адлер» оценили в 3,2 триллиона рублей.

Однако уже в феврале портал «Фонтанка» со ссылкой на утвержденный президентом Владимиром Путиным проект рассказал, что благодаря новой магистрали продолжительность пути из Санкт-Петербурга в Донецк составит всего 15 часов. Протяженность высокоскоростной магистрали из Москвы до Адлера составит 1540 километров, каждый километр железной дороги будет стоить 3,4 миллиарда рублей. С учетом индексации стоимость выросла до 5,2 триллиона рублей.

Схема ВСМ-3Схема ВСМ-3
Фото: Фонтанка.ру

В документах указано, что на маршруты ВСМ-3 «Юг», а именно так будет называться магистраль «Москва — Ростов — Адлер», выйдет 107 высокоскоростных поездов, которые будут передвигаться со скоростью до 400 километров в час. Власти утверждают, что реализация проекта позволит сократить время в пути примерно в три раза, так путь из Ростова до Москвы будет занимать всего 4,5 часа вместо 15 часов 20 минут, а доехать до Донецка и Луганска из Москвы можно будет всего за 12 часов.

Однако ждать реализации проекта придется долго, строительство железнодорожной магистрали до Воронежа планируют закончить к 2035 году, а до Адлера — уже в 2040 году.

Читайте также:
Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву оценили в 3,2 трлн рублейПутин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-ДонуЧерез Ростов-на-Дону пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Донецк#Надежда Пустяк#Строительство#Транспорт#Железная дорога#Последние новости Ростова на сегодня#Скорость#Дороги#Санкт-Петербург#Проект#Владимир Путин#Воронеж#Ростов#Новые поезда из Ростова#Железная дорога в Ростове#Адлер#Поезды#Километры#2035 год#Строительство скоростных железнодорожных магистралей в Ростовской области#Время в пути#Происшествия
Подпишитесь
Донские власти хотят поднять корабль со дна Азовского моря, а самолеты — в небо
Сегодня, 17:24
«Прямо залпы»: жители Батайска пожаловались на звуки, похожие на взрыв
Сегодня, 15:51
За 1,5 года цена торгового дома Яблоковых в Ростове выросла на 50 миллионов
Сегодня, 14:57
Огромная мятая купюра и ванна в спальне: как выглядят самые дорогие квартиры Ростова
Сегодня, 13:36
Пожилой мужчина утонул во время рыбалки на Дону под Старочеркасской
Сегодня, 10:53