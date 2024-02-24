Таганрогский металлургический завод попал под санкции США

Согласно данным системы «СПАРК — Interfax», АО «Таганрогский металлургический завод» занимается производством труб, огнеупорных изделий, ремонтом машин и оборудования и десятками других видов деятельности. Выручка компании от продажи за 2022 год составляет более 61,5 миллиарда рублей, однако чистая прибыль ушла в «минус» на 4,5 миллиарда.