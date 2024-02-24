Таганрогский металлургический завод попал под санкции США

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
В субботу, 24 февраля, портал «РБК Ростов» объявил, что Минфин США включил АО «Таганрогский металлургический завод» в санкционные списки. Точнее, под действие санкций попало ПАО «Трубная металлургическая компания», которое управляет предприятием в Таганроге.
Согласно данным специалистов, в новые списки, опубликованные 23 февраля, попали промышленные предприятия, которые либо самостоятельно заняты в процессе производства вооружения, либо обеспечивают работу производства по изготовлению оружия.
«Санкции против „Мечела“, СУЭКа и ТМК были вопросом времени», — заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Согласно данным системы «СПАРК — Interfax», АО «Таганрогский металлургический завод» занимается производством труб, огнеупорных изделий, ремонтом машин и оборудования и десятками других видов деятельности. Выручка компании от продажи за 2022 год составляет более 61,5 миллиарда рублей, однако чистая прибыль ушла в «минус» на 4,5 миллиарда.
Ранее стало известно, что ТАНТК имени Бериева обратился в суд с иском против московского завода по производству беспилотных авиационных систем.