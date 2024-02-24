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Таганрогский металлургический завод попал под санкции США

Таганрогский металлургический завод попал под санкции США

24 февраля 2024, 18:08
Фото: AlixSaz / CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/
Таганрогский металлургический завод попал под санкции США
Таганрогский металлургический завод попал под действие очередного пакета санкций США, об этом сообщили донские СМИ.
Сюжет
Санкции

В субботу, 24 февраля, портал «РБК Ростов» объявил, что Минфин США включил АО «Таганрогский металлургический завод» в санкционные списки. Точнее, под действие санкций попало ПАО «Трубная металлургическая компания», которое управляет предприятием в Таганроге.

Согласно данным специалистов, в новые списки, опубликованные 23 февраля, попали промышленные предприятия, которые либо самостоятельно заняты в процессе производства вооружения, либо обеспечивают работу производства по изготовлению оружия.

«Санкции против „Мечела“, СУЭКа и ТМК были вопросом времени», — заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

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Согласно данным системы «СПАРК — Interfax», АО «Таганрогский металлургический завод» занимается производством труб, огнеупорных изделий, ремонтом машин и оборудования и десятками других видов деятельности. Выручка компании от продажи за 2022 год составляет более 61,5 миллиарда рублей, однако чистая прибыль ушла в «минус» на 4,5 миллиарда.

Ранее стало известно, что ТАНТК имени Бериева обратился в суд с иском против московского завода по производству беспилотных авиационных систем.

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