ТАНТК имени Бериева требует 6,3 млн от производителя беспилотных авиасистем из Москвы

В среду, 21 февраля, ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. БЕРИЕВА» направил в Арбитражный суд города Москвы иск против местного предприятия. Речь идет об ООО «АВИААГРЕГАТ-КОМПЛЕКТ-ХОЛДИНГ», который, согласно данным системы «СПАРК-Interfax», занимается научными исследованиями, обработкой электронной аппаратуры, производством оптики, навигационной аппаратуры, машин, гидравлических турбин, производством комплектующих для летательных и космических аппаратов, а также их ремонтом. Общая сумма исковых требований составила более 6,37 миллиона рублей, однако само исковое заявление пока недоступно для публичного ознакомления, а потому узнать предмет судебного спора пока не удастся.