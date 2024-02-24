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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:27

ТАНТК имени Бериева требует 6,3 млн от производителя авиаоборудования из Москвы

ТАНТК имени Бериева требует 6,3 млн от производителя беспилотных авиасистем из Москвы

24 февраля 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
ТАНТК имени Бериева требует 6,3 млн от производителя авиаоборудования из Москвы

ТАНТК в Таганроге потребовал 6,3 млн от поставщика беспилотных авиасистем

В Ростовской области ТАНТК имени Г. М. Бериева обратился в суд с иском против компании-поставщика специального летного отряда «Россия», информация об этом появилась на портале арбитражного суда.

В среду, 21 февраля, ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. БЕРИЕВА» направил в Арбитражный суд города Москвы иск против местного предприятия. Речь идет об ООО «АВИААГРЕГАТ-КОМПЛЕКТ-ХОЛДИНГ», который, согласно данным системы «СПАРК-Interfax», занимается научными исследованиями, обработкой электронной аппаратуры, производством оптики, навигационной аппаратуры, машин, гидравлических турбин, производством комплектующих для летательных и космических аппаратов, а также их ремонтом. Общая сумма исковых требований составила более 6,37 миллиона рублей, однако само исковое заявление пока недоступно для публичного ознакомления, а потому узнать предмет судебного спора пока не удастся.

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Обращаем внимание, что, согласно данным «СПАРК», ООО «АВИААГРЕГАТ-КОМПЛЕКТ-ХОЛДИНГ» является поставщиком беспилотных авиационных систем, а 40% контрактов компания заключала с ФГБУ «Сло „Россия“». Это специальное предприятие, занимающееся транспортировкой должностных лиц РФ, в том числе сотрудников спецслужб и военных.

Ранее сам ТАНТК имени Бериева задолжал другой московской компании более 50 миллионов рублей.

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