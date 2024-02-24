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В Ростове-на-Дону вторичное жилье подорожало в два раза за 5 лет

В Ростове-на-Дону вторичное жилье подорожало в два раза за пять лет

24 февраля 2024, 05:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону вторичное жилье подорожало в два раза за 5 лет
Стоимость квартиры на вторичном рынке Ростова за пять лет выросла в два раза, сообщает «ЦИАН. Аналитика».

Донская столица вошла в рейтинг городов России, где вторичное жилье подорожало в два раза за прошедшие пять лет. Так, средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке в Ростове зимой 2018–2019 годов составляла 62,9 тысячи рублей. А в текущем сезоне она выросла до 128,5 тысячи рублей.

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Таким образом Ростов оказался шестым в рейтинге городов по росту цен на вторичке. Первое место занял Челябинск, где подорожание составило 134%. Также в пятерку лидеров вошли: Омск (127%), Краснодар (114%), Казань (114%) и Нижний Новгород (109%).

Ранее стало известно, что стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ростове выросла на 78%. По этому показателю донская столица заняла третье место среди других крупных российских городов.

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