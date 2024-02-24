В Ростове-на-Дону вторичное жилье подорожало в два раза за пять лет

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Донская столица вошла в рейтинг городов России, где вторичное жилье подорожало в два раза за прошедшие пять лет. Так, средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке в Ростове зимой 2018–2019 годов составляла 62,9 тысячи рублей. А в текущем сезоне она выросла до 128,5 тысячи рублей.
Таким образом Ростов оказался шестым в рейтинге городов по росту цен на вторичке. Первое место занял Челябинск, где подорожание составило 134%. Также в пятерку лидеров вошли: Омск (127%), Краснодар (114%), Казань (114%) и Нижний Новгород (109%).
Ранее стало известно, что стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ростове выросла на 78%. По этому показателю донская столица заняла третье место среди других крупных российских городов.