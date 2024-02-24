В Ростове-на-Дону вторичное жилье подорожало в два раза за пять лет

Донская столица вошла в рейтинг городов России, где вторичное жилье подорожало в два раза за прошедшие пять лет. Так, средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке в Ростове зимой 2018–2019 годов составляла 62,9 тысячи рублей. А в текущем сезоне она выросла до 128,5 тысячи рублей.