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Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Ростовской области могут построить пять новых аэропортов

В Ростовской области могут построить пять новых аэропортов

24 февраля 2024, 07:59
Фото: 1MI
В Ростовской области могут построить пять новых аэропортов

Власти Ростовской области рассказали, где могут появиться пять новых аэропортов

В Ростовской области планируют возобновить пассажирскую авиацию и построить в пяти муниципалитетах новые аэропорты, сведения об этом появились на портале донского правительства.

В феврале донские власти опубликовали сведения об объектах регионального значения, запланированных для размещения на территории Ростовской области в ближайшие годы. RostovGazeta заинтересовал раздел планов по развитию воздушного транспорта на территории региона, согласно которому дончане могут рассчитывать на появление пяти аэропортов в Белой Калитве, Ремонтном, Сальске, Волгодонске и станице Вешенской.

Так в Белокалитвинском городском поселении, а также Ремонтненском и Кручено-Балковском сельских поселениях планируют разместить три аэродрома V класса, каждый их которых будет перевозить до пяти тысяч пассажиров и до семи тонн грузов в год.

Еще два аэропорта планируют разместить в Цимлянском городком и Вешенском сельском поселении, это будут воздушные гавани IV класса, позволяющие перевозить по 60 тысяч пассажиров и 200 тонн грузов в год.

В каждом из случаев предстоит определить размер санитарно-защитной зоны, оценить уровень загрязнения воздуха и воздействия на окружающую среду, а также составить прогноз о влиянии аэропортов на здоровье местных жителей.

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В документах указано, что эта инициатива направлена на восстановление и развитие в Ростовской области аэропортов местных воздушных линий и создание сети воздушного сообщения. Сроки реализации проекта в документах указаны не были.

Напомним, вот уже два года в Ростовской области запрещены полеты гражданской авиации, которые запретили после начала СВО. Несмотря на это, единственный донской аэропорт Платов все еще работает и готов к возобновлению полетов, как только будут созданы условия для безопасности пассажиров.

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