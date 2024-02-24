В Ростовской области могут построить пять новых аэропортов

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:06
В феврале донские власти опубликовали сведения об объектах регионального значения, запланированных для размещения на территории Ростовской области в ближайшие годы. RostovGazeta заинтересовал раздел планов по развитию воздушного транспорта на территории региона, согласно которому дончане могут рассчитывать на появление пяти аэропортов в Белой Калитве, Ремонтном, Сальске, Волгодонске и станице Вешенской.
Так в Белокалитвинском городском поселении, а также Ремонтненском и Кручено-Балковском сельских поселениях планируют разместить три аэродрома V класса, каждый их которых будет перевозить до пяти тысяч пассажиров и до семи тонн грузов в год.
Еще два аэропорта планируют разместить в Цимлянском городком и Вешенском сельском поселении, это будут воздушные гавани IV класса, позволяющие перевозить по 60 тысяч пассажиров и 200 тонн грузов в год.
В каждом из случаев предстоит определить размер санитарно-защитной зоны, оценить уровень загрязнения воздуха и воздействия на окружающую среду, а также составить прогноз о влиянии аэропортов на здоровье местных жителей.
В документах указано, что эта инициатива направлена на восстановление и развитие в Ростовской области аэропортов местных воздушных линий и создание сети воздушного сообщения. Сроки реализации проекта в документах указаны не были.
Напомним, вот уже два года в Ростовской области запрещены полеты гражданской авиации, которые запретили после начала СВО. Несмотря на это, единственный донской аэропорт Платов все еще работает и готов к возобновлению полетов, как только будут созданы условия для безопасности пассажиров.