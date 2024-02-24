В Ростовской области могут построить пять новых аэропортов

Напомним, вот уже два года в Ростовской области запрещены полеты гражданской авиации, которые запретили после начала СВО. Несмотря на это, единственный донской аэропорт Платов все еще работает и готов к возобновлению полетов, как только будут созданы условия для безопасности пассажиров.