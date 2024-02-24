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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Ферму по производству шампиньонов продают в Ростовской области за 200 млн руб

В Ростовской области пытаются избавиться от построенной нидерландцами фермы с грибами

24 февраля 2024, 04:29
Фото: pxhere.com
Ферму по производству шампиньонов продают в Ростовской области за 200 млн руб

Грибную ферму выставили на продажу под Батайском за 200 миллионов рублей

В Ростовской области выставили на продажу «готовый бизнес» — ферму по производству шампиньонов, сообщение об этом появилось на сайте свободных объявлений.

Ферма находится в поселке Овощном — между Батайском и Азовом. Собственник, занимающийся продажей, назвал ферму по производству шампиньонов «готовым бизнесом».

Он объясняет, что предприятие было открыто еще семь лет назад по западным технологиям и при участии специалистов из Нидерландов.

Раковую ферму выставили на продажу в Ростовской области
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За ферму собственник просит 200 миллионов рублей — 24 миллиона за земельный участок, 167 миллионов за недвижимость и оборудование и девять миллионов за компост, упаковку и прочее. Остальная часть суммы — это налоги.

При этом продавец заверяет, что за первые три месяца новый собственник легко «отобьет» уже 30 миллионов от стоимости фермы. Все основные статьи расходов и доходов он готов лично предоставить потенциальному покупателю.

Ранее сообщалось, что под Ростовом продают футбольное поле за 11 миллионов рублей.

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