В Ростовской области пытаются избавиться от построенной нидерландцами фермы с грибами

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Ферма находится в поселке Овощном — между Батайском и Азовом. Собственник, занимающийся продажей, назвал ферму по производству шампиньонов «готовым бизнесом».
Он объясняет, что предприятие было открыто еще семь лет назад по западным технологиям и при участии специалистов из Нидерландов.
За ферму собственник просит 200 миллионов рублей — 24 миллиона за земельный участок, 167 миллионов за недвижимость и оборудование и девять миллионов за компост, упаковку и прочее. Остальная часть суммы — это налоги.
При этом продавец заверяет, что за первые три месяца новый собственник легко «отобьет» уже 30 миллионов от стоимости фермы. Все основные статьи расходов и доходов он готов лично предоставить потенциальному покупателю.
Ранее сообщалось, что под Ростовом продают футбольное поле за 11 миллионов рублей.