Весной для дончан отдых на Северном Кавказе станет дороже на 30%

Эксперты объясняют такой рост цен ослаблением рубля, только за 2023 год цены на отдых в Турции и Египте выросли на 12-20%, цены на поездки в Белоруссию выросли на 40% по сравнению с показателями января прошлого года, и даже туры в Казахстан, Киргизию и Таджикистан с Узбекистаном подорожали на 28%.