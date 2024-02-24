Весной для дончан отдых на Северном Кавказе станет дороже на 30%

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Изданию стало известно, что будущей весной арендодатели планируют поднять цены на проживание на курортах СКФО. Рост цен объясняют прогнозируемым наплывом туристов, которые выбирают для отдыха Кавказ уже второй год подряд.
По прогнозам экспертов, уже с 10 апреля цены на отдых могут вырасти в 1,3 раза (+30%).
Так с апреля стоимость аренды однокомнатной квартиры в Дагестане будет стоить около трех тысяч рублей в сутки, на побережье Каспийского моря цены окажутся еще выше — от пяти тысяч рублей в сутки.
Так же должны вырасти цены на экскурсии к Сулакскому каньону, Дербентской крепости и бархану Сарыкум. Даже при самостоятельном планировании поездки придется потратить от 22 до 32 тысяч рублей.
Стоимость туров в Северную Осетию, Чечню и Карачаево-Черкесию также увеличится и составит более 35 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, дончанам рекомендуют бронировать билеты и жилье заранее.
Эксперты объясняют такой рост цен ослаблением рубля, только за 2023 год цены на отдых в Турции и Египте выросли на 12-20%, цены на поездки в Белоруссию выросли на 40% по сравнению с показателями января прошлого года, и даже туры в Казахстан, Киргизию и Таджикистан с Узбекистаном подорожали на 28%.
Ранее донским туристам не стали возвращать деньги за путевку после падения с обрыва.