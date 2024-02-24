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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 15:00

За 1,5 года продажи цена торгового дома Яблоковых в Ростове выросла до 379 млн

За 1,5 года продажи цена торгового дома Яблоковых в Ростове выросла до 379 млн

24 февраля 2024, 14:57
Фото: Ксенофонтов Александр / CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org/
За 1,5 года продажи цена торгового дома Яблоковых в Ростове выросла до 379 млн
В центре Ростова цена торгового дома Яблоковых выросла до 379 миллионов рублей за 1,5 года продажи, сведения об этом появились на портале объявлений.

Напомним, впервые торговый дом Яблоковых выставили на продажу в августе 2022 года. Это трехэтажное здание находится в самом центре Ростова на улице Большой Садовой, 64, напротив здания Гордумы. Дом построили в 1898 году, здание включено в список ОКН.

На момент первого появления предложения о продаже стоимость торгового дома составляла 330 миллионов рублей, однако уже в 2023 году объект снизился в цене на 15,2%, подешевев до 280 миллионов рублей.

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И вот, спустя пять месяцев, стоимость здания снова выросла — уже до 379 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит хорошее здание в сердце Ростова общей площадью 1790 квадратных метров, которое имеет постоянных арендаторов и хорошую проходимость.

Фото: Авито

Ранее стало известно, как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове-на-Дону.

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