За 1,5 года продажи цена торгового дома Яблоковых в Ростове выросла до 379 млн

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Напомним, впервые торговый дом Яблоковых выставили на продажу в августе 2022 года. Это трехэтажное здание находится в самом центре Ростова на улице Большой Садовой, 64, напротив здания Гордумы. Дом построили в 1898 году, здание включено в список ОКН.
На момент первого появления предложения о продаже стоимость торгового дома составляла 330 миллионов рублей, однако уже в 2023 году объект снизился в цене на 15,2%, подешевев до 280 миллионов рублей.
И вот, спустя пять месяцев, стоимость здания снова выросла — уже до 379 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит хорошее здание в сердце Ростова общей площадью 1790 квадратных метров, которое имеет постоянных арендаторов и хорошую проходимость.