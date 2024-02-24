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Замглавы Кашарского района ушел добровольцем на СВО вслед за сыном

Замглавы Кашарского района ушел добровольцем на СВО вслед за сыном

24 февраля 2024, 10:29
Фото: 1MI
Замглавы Кашарского района ушел добровольцем на СВО вслед за сыном
Заместитель главы администрации Кашарского района Игорь Удовицкий решил отправиться в зону СВО следом за сыном, об этом сообщили донские СМИ.

В пятницу, 23 февраля, газета «Слава труду» объявила, что замглавы администрации Кашарского района по социальным вопросам Игорь Удовицкий принял решение отправиться в зону СВО в качестве добровольца.

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Согласно данным издания, 56-летний чиновник собирается защищать страну вместе с другими добровольцами в Донбассе. Игорь Удовицкий последовал примеру своего сына Егора, который отправился на фронт еще в 2022 году. Редакция газета пожелала отцу и сыну вернуться домой здоровыми и невредимыми.

Ранее стало известно, сколько добровольцев пополнили ряды отряда БАРС во время СВО.

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