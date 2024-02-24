Замглавы Кашарского района ушел добровольцем на СВО вслед за сыном

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В пятницу, 23 февраля, газета «Слава труду» объявила, что замглавы администрации Кашарского района по социальным вопросам Игорь Удовицкий принял решение отправиться в зону СВО в качестве добровольца.
Согласно данным издания, 56-летний чиновник собирается защищать страну вместе с другими добровольцами в Донбассе. Игорь Удовицкий последовал примеру своего сына Егора, который отправился на фронт еще в 2022 году. Редакция газета пожелала отцу и сыну вернуться домой здоровыми и невредимыми.
Ранее стало известно, сколько добровольцев пополнили ряды отряда БАРС во время СВО.