Жителям Ростовской области рассказали, где купить дешевую свинину

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В конце февраля исследователи Ростовстата подготовили отчет о среднем уровне цен на товары и платные услуги в Ростовской области, RostovGazeta решила изучить цены, чтобы выяснить, где дончанам приобрести самое дешевое мясо.
Так среди донских городов самые низкие цены на говядину зафиксировались в Волгодонске, где один килограмм говядины стоит 490,3 рубля, что на 32,5 рубля ниже среднего уровня цен по региону. Мясо курицы дешевле всего стоит в Ростове-на-Дону, покупатели могут приобрести килограмм курятины всего за 191,56 рубля. Самая дешевая баранина оказалась в Миллерово, там килограмм мяса стоит почти на 90 рублей дешевле средней цены по региону — всего 540,55 рубля.
Интересная ситуация сложилась со свининой, средняя цена на которую по региону зафиксировалась на отметке 359 рублей за килограмм. При этом в Ростове цена на свинину оказалась значительно ниже, всего 345,76 рубля за килограмм. Это самая низкая цена в Ростовской области. Также дешево могут приобрести свинину жители Сальска, им покупка мяса обойдется в 357,32 рубля за килограмм. В остальных городах цены выше среднего регионального показателя. Самую дорогую свинину обнаружили в Таганроге, в приморском городе она стоит 377,14 рубля за килограмм.
Ранее стало известно, как изменилась стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области.