Жителям Ростовской области рассказали, где купить дешевую свинину

Интересная ситуация сложилась со свининой, средняя цена на которую по региону зафиксировалась на отметке 359 рублей за килограмм. При этом в Ростове цена на свинину оказалась значительно ниже, всего 345,76 рубля за килограмм. Это самая низкая цена в Ростовской области. Также дешево могут приобрести свинину жители Сальска, им покупка мяса обойдется в 357,32 рубля за килограмм. В остальных городах цены выше среднего регионального показателя. Самую дорогую свинину обнаружили в Таганроге, в приморском городе она стоит 377,14 рубля за килограмм.