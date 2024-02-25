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Дело о смертельном ДТП Бастрыкин потребовал забрать у донской полиции

Дело о смертельном ДТП Бастрыкин потребовал забрать у донской полиции

25 февраля 2024, 07:47
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о передаче следствию уголовного дела после смертельной аварии в Ростовской области, сообщили в СКР.

Здесь говорится о происшествии, которое случилось в минувшем году в Зимовниковском районе. Водитель грузовика нарушил ПДД, из-за чего в него врезался легковой автомобиль, а 18-летний пассажир погиб.

«Потерпевшая сторона отмечает бездействие ОВД при расследовании и считает, что водитель грузовика может уйти от ответственности», — говорится в публикации.

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Теперь Бастрыкин поручил главе регионального УСКР поднять вопрос передачи всех материалов из ОВД следователям.

Ранее два человека скончались в области в раздавленной грузовиком китайской иномарке. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого один человек стал жертвой и троим потребовалась медицинская помощь из-за автолюбителя без прав в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Происшествия
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