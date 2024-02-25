Дело о смертельном ДТП Бастрыкин потребовал забрать у донской полиции

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Здесь говорится о происшествии, которое случилось в минувшем году в Зимовниковском районе. Водитель грузовика нарушил ПДД, из-за чего в него врезался легковой автомобиль, а 18-летний пассажир погиб.
«Потерпевшая сторона отмечает бездействие ОВД при расследовании и считает, что водитель грузовика может уйти от ответственности», — говорится в публикации.
Теперь Бастрыкин поручил главе регионального УСКР поднять вопрос передачи всех материалов из ОВД следователям.
Ранее два человека скончались в области в раздавленной грузовиком китайской иномарке. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого один человек стал жертвой и троим потребовалась медицинская помощь из-за автолюбителя без прав в донском регионе.