rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:21

Published Сегодня, 20:21

Modified Сегодня, 20:32

Updated Сегодня, 20:32

Доходный дом Маврогордато загорелся в центре Ростова-на-Дону

Доходный дом Маврогордато загорелся в центре Ростова-на-Дону

25 февраля 2024, 20:21
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой загорелось старинное здание, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что вечером начался пожар на улице Большой Садовой, 84. Согласно открытым данным, по этому адресу расположен Доходный дом Маврогордато.

«Перед этим был слышан взрыв. Для тушения задействовали автолестницу», — заявили ростовчане.

Кошка спасла семью в Ростовской области во время пожара
Узнать подробнее

Отмечается, что горит офисное помещение на третьем этаже. Очевидцы рассказали, что уже получилось ликвидировать открытое горение и пожарным удалось попасть внутрь через балкон.

Добавим, что официальной информации о возгорании не поступало, она уточняется.

Ранее в донском регионе тлеющая сигарета унесла жизнь 37-летнего дончанина.

Читайте также:
Кошка спасла семью в Ростовской области во время пожараСтала известна сумма ущерба от пожара на рынке «Темерник» в РостовеВ Ростове назвали возможные причины пожара в квартире, где погибла судья
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Большая Садовая#Ростов#Происшествия#Доходный дом Маврогордато
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области сбили ракету и хотят построить пять аэропортов
Сегодня, 13:40
Сильный ветер и морозы сохранятся в Ростовской области до начала марта
Сегодня, 12:54
Ростовская область попала в топ регионов по числу обращений к следователям за сутки
Сегодня, 11:49
Парту Героя в память о погибшем участнике СВО открыли в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:37
Ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
Сегодня, 15:46
«Испытание судьбой»: как врач Нагапет Явруян из Чалтыря погиб в фашистском концлагере
Сегодня, 16:33