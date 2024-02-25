Доходный дом Маврогордато загорелся в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
Они рассказали, что вечером начался пожар на улице Большой Садовой, 84. Согласно открытым данным, по этому адресу расположен Доходный дом Маврогордато.
«Перед этим был слышан взрыв. Для тушения задействовали автолестницу», — заявили ростовчане.
Отмечается, что горит офисное помещение на третьем этаже. Очевидцы рассказали, что уже получилось ликвидировать открытое горение и пожарным удалось попасть внутрь через балкон.
Добавим, что официальной информации о возгорании не поступало, она уточняется.
Ранее в донском регионе тлеющая сигарета унесла жизнь 37-летнего дончанина.