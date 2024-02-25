«Испытание судьбой»: как врач Нагапет Явруян из Чалтыря погиб в фашистском концлагере

Можно сказать, что судьба нашего дедушки, Нагапета Явруяна, была типичной для предвоенного поколения. Паренек из села Чалтырь поступил в Ростовский мединститут. После окончания вуза получил целевое распределение в родное село. Спустя год мединститут окончила и его жена, наша бабушка Арекназан Крикоровна Кристостурян. Ее распределили на работу в Чечено-Ингушскую АССР. Нагапет Серопович уехал вместе с ней. Через год он был призван в ряды Красной армии. Когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт. В это время его дочери Гале, нашей маме, был всего годик.