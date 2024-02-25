«Испытание судьбой»: как врач Нагапет Явруян из Чалтыря погиб в фашистском концлагере

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Об этом я задумался недавно, когда мне в руки попалась книга «Испытание судьбой Нагапета Явруяна», которую я написал вместе со своим старшим братом Тиграном Багдыковым. Она посвящена судьбе нашего деда Нагапета Сероповича Явруяна, военного врача, погибшего в годы Великой Отечественной войны в фашистском концлагере «Гросс-лазарет» на Украине.
Можно сказать, что судьба нашего дедушки, Нагапета Явруяна, была типичной для предвоенного поколения. Паренек из села Чалтырь поступил в Ростовский мединститут. После окончания вуза получил целевое распределение в родное село. Спустя год мединститут окончила и его жена, наша бабушка Арекназан Крикоровна Кристостурян. Ее распределили на работу в Чечено-Ингушскую АССР. Нагапет Серопович уехал вместе с ней. Через год он был призван в ряды Красной армии. Когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт. В это время его дочери Гале, нашей маме, был всего годик.
Ее мать, наша бабушка Арекназан Крикоровна (Надежда Григорьевна) Кристостурян долгие годы работала врачом-терапевтом в родном селе Чалтырь и в Ростове. Практически до конца своих дней консультировала молодых коллег и пациентов. А прожила она 92 года!
Моя мама всегда бережно хранила письма своего отца с фронта. Может, их было и не так много, но все они перечитывались десятки и сотни раз. И такая в этих строках была любовь, трогательность и нежность…
Последнее письмо было написано 28 июня 1942 года. Оно было тревожным, чувствовалась какая-то недосказанность. В этом письме была такая строчка: «…Война еще не окончена, а если наша дочь счастливая, я буду живой!»
О судьбе деда долгие годы мы ничего не знали. Пришло лишь короткое сообщение: пропал без вести. И все. В таком положении после войны оказалось много советских семей. О том, что Нагапет Явруян попал в плен, рассказывали его однокурсники.
И вот в мае 1997 года областная газета «Молот» опубликовала списки погибших узников концлагеря «Гросс-лазарет». Там оказалась и фамилия нашего деда. Фашисты замучили в этом лагере не менее 150 тысяч советских солдат и офицеров. На фотоснимках, сделанных при обследовании лагеря в 1944 году советскими следователями, видны люди-скелеты и множество могил, в которых похоронены десятки тысяч советских военнопленных и мирных граждан города Славута, в том числе еврейской национальности.
Наша мама долгие годы пыталась выяснить судьбу своего отца. И в 1998 году на ее запрос о судьбе отца пришел ответ с Украины. Тогдашний директор исторического музея города Славута А. С. Артемов написал:
«Об обстоятельствах гибели вашего отца Нагапета Сероповича Явруяна можем сообщить следующее. Его фамилия была записана в одной из книг умерших узников „Гросс-лазарет“, которые составляли тайком члены подпольной группы. Сейчас эти три уцелевшие книги в экспозиции нашего музея. Лагерь занимал десять трехэтажных каменных зданий-блоков, ваш отец, судя по записям в книге, находился в 5-м блоке, терапевтическом. В лагере было сосредоточено одновременно 15−18 тысяч военнопленных. Помещения не отапливались, водопровод не работал, медикаменты и перевязочный материал почти отсутствовали, кормили два раза в день. Проводились медицинские опыты по распространению инфекционных заболеваний…»
Читать эти документы страшно. Это был настоящий ад на земле. Мы также узнали, что на все предложения фашистов о сотрудничестве военврач, офицер Красной армии, военный хирург Нагапет Явруян отвечал отказом. Он сказал немецким офицерам: «Я буду рядом со своими солдатами и разделю их участь…».
С книгой «Испытание судьбой Нагапета Явруяна» связано и такое интересное совпадение. Друг нашей семьи Галина Григорьевна Цой родилась в Ростове, но детские годы провела в городе Славута. Именно там располагался фашистский концлагерь «Гросс-лазарет», где погиб наш дед. Галина Григорьевна побывала в Славуте, поклонилась светлой памяти погибших советских солдат и офицеров. Цой посетила музей и братское кладбище. Директор музея Станислав Ковальчук передал нашей семье книгу «Славута. Возрождение памяти». В ней собраны все документы и фотографии, рассказывающие о зверствах фашистов в этом лагере.
Именно эти исторические документы, рассказывающие об ужасах фашистского концлагеря «Гросс-лазарет», легли в основу нашей с братом книги «Испытание судьбой Нагапета Явруяна». Этот труд посвящен не только светлой памяти нашего деда, но и всем героически погибшим в этом страшном концлагере советским солдатам и офицерам.
Приведу лишь несколько цитат из специального акта, который был написан 20−23 января 1944 года по поручению командования Киевско-Глуховской Краснознаменной 226-й дивизии и городского совета г. Славута:
«Для характеристики бытовых условий военнопленных необходимо привести следующие примеры: травля собаками, расстрел в очередях за баландой, избиение палками, резиновыми шлангами, свинцовыми кабелями, принуждение голодных пленных петь строем „Катюшу“. За право получить по одному огурцу у пленных отнимали последнюю одежду и обувь. Право издеваться имеет каждый немецкий солдат. Конкретными виновниками этих кошмарных условий являлись немецкое правительство и военное командование, распоряжение которых выполнял немецкий доктор медицины и философии Штурм».
Судя по всему, у немецкого доктора медицины и философии Штурма была какая-то уж очень изощренная и извращенная философия… С другой стороны, чего еще ожидать от нациста?
Из других документов мы можем узнать, что концлагерь располагался в десяти трехэтажных корпусах бывшего военного городка на окраине города Славута. Питание военнопленных заключалось в выдаче 250 граммов хлеба, изготовленного со значительной примесью древесных опилок. Кроме того, выдавалось около двух литров так называемой «баланды» − супа из гнилого нечищеного и зачастую немытого картофеля, шелухи от круп, гнилых овощей.
Впоследствии освобожденный из плена лейтенант Панкин вспоминал: «…Мне приходилось лично видеть, как пленные, доведенные голодом до отчаяния, ели крыс… Были такие смельчаки, которые пытались украсть пару картофелин с воза, но за это расплачивались избиением, натравлением на них собак и т. п. Таких смельчаков называли у нас пикировщиками».
Антисанитарное состояние помещений, в которых размещались советские военнопленные, было совершенно ужасающим. Бывший военнопленный военврач Иноземцев вспоминал: «В одной палате размещалось до 300 человек. Такое размещение было в так называемом „лазарете“. Подстилки никакой не было. Не было и соломы. Некоторые лежали совершенно голыми. Инфекционные больные часто перемешивались с ранеными. Вшивость среди больных повальная, и заболевание сыпным тифом все время увеличивалось. Санитарной обработки в лагере не было. Больные даже не умывались из-за отсутствия воды. Можно было видеть больных, которые, пользуясь проходящим дождем, умываются в лужах».
Конечно, созданные нацистами ужасные и бесчеловечные условия в концлагере «Гросс-лазарет» способствовали распространению различных заболеваний, в том числе сыпного тифа, дизентерии, туберкулеза, различных кожных и других инфекционных болезней.
Следует также отметить, что медицинская помощь советским военнопленным практически не оказывалась. Судя по документам, пленных советских солдат и офицеров пытались лечить наши же военнопленные врачи. То есть пленные и обессиленные доктора, среди которых был и мой дед Нагапет Явруян, пытались лечить своих однополчан какими-то подручными средствами. Но что они могли сделать? Медикаментов немцы почти не давали. По тем документам, которые приведены в книге «Славута. Возрождение памяти», на тысячу больных иногда (!) выдавалось 15−20 таблеток аспирина. Перевязочным материалом немцы также не снабжали.
Можно только представить, какими запущенными были раны у наших солдат и офицеров, какие страшные были осложнения от ранений. В день умирало до 300 наших военнопленных. Всего же, считается, за годы существования этого страшного лагеря смерти в нем погибли 150 тысяч человек!
…Когда Нагапет Явруян уходил на фронт, он подарил своей годовалой дочери Гале, нашей маме, брошь, изображающую нотный стан со скрипичным ключом. Он хотел, чтобы его дочь связала свою жизнь с музыкой. Моя мама осуществила его мечту: стала музыкантом, скрипачом. После обучения в консерватории долгие годы преподавала по классу скрипки в детской музыкальной школе имени М. Ф. Гнесина в Ростове-на-Дону, в Нахичевани, заведовала в ней струнным отделением. Многие ее ученики стали незаурядными музыкантами. Думаю, дедушка бы ею гордился!
И еще хочу верить в то, что героический подвиг советских солдат и офицеров не будет забыт никогда! Это очень важно, чтобы фашизм никогда и нигде не мог бы поднять голову!
Георгий Багдыков
И еще хочу верить в то, что героический подвиг советских солдат и офицеров не будет забыт никогда! Это очень важно, чтобы фашизм никогда и нигде не мог бы поднять голову!
Георгий Багдыков