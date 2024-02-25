Итоги недели: в Ростовской области сбили ракету и хотят построить пять аэропортов

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Ростовской области система ПВО сбила зенитную ракету С-200, которую запустила Украина. Ее переделали, чтобы можно было атаковать наземные цели.
Это произошло в ночь на 22 февраля, о чем сообщил губернатор. По его словам, на земле никаких разрушений не было и военнослужащие продолжают дежурство.
Пользователи в соцсетях поблагодарили тех, кто обеспечивает безопасность.
В феврале донские власти опубликовали информацию о планируемых объектах регионального значения, которые предполагается разместить на территории Ростовской области в ближайшие годы. Издание RostovGazeta заинтересовал раздел, посвященный развитию воздушного транспорта в регионе, из которого следует, что жители Ростовской области могут ожидать появления пяти аэропортов в Белой Калитве, Ремонтном, Сальске, Волгодонске и станице Вешенской.
Планируется разместить три аэродрома V класса, каждый из которых сможет обслуживать до пяти тысяч пассажиров и до семи тонн грузов в год. Кроме того, хотят создать две воздушные гавани IV класса, способные перевозить до 60 тысяч пассажиров и 200 тонн грузов ежегодно. Сроки реализации проекта в документах не были указаны.
В конце января произошло частичное обрушение здания общежития на улице Нариманова, что вызвало значительный общественный резонанс. Людям пришлось покидать свои дома в спешном порядке, а некоторые даже оставили своих домашних животных внутри.
Тогда журналисты федеральной программы «Мужское/Женское» прибыли в Ростов, чтобы снять сюжет на эту тему. Они пытались попасть в администрацию города, но их не пустили.
Теперь вышла программа, в которой показали этот момент, а депутат гордумы Наталья Оськина заявила, что один из охранников, который был на видео, не пускал ее ранее на заседание.
Участниками передачи стали и другие ростовчане. Во время эфира они обсудили ситуацию с домами с аналогичными проблемами.