Итоги недели: в Ростовской области сбили ракету и хотят построить пять аэропортов

Планируется разместить три аэродрома V класса, каждый из которых сможет обслуживать до пяти тысяч пассажиров и до семи тонн грузов в год. Кроме того, хотят создать две воздушные гавани IV класса, способные перевозить до 60 тысяч пассажиров и 200 тонн грузов ежегодно. Сроки реализации проекта в документах не были указаны.