Коллекцию беспилотников, которыми атаковали Ростовскую область, показали военные

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По информации издания, показали коллекцию сбитых украинских беспилотников и ракет. Говорится, что ВСУ пытались ими обстреливать донской регион и ЮФО в целом.
Среди представленных экземпляров есть самодельные дроны, которые собирали в небольших мастерских на Украине. Издание уточнило, что сбивали также изготовленные в Западной Европе ударные дроны.
Отмечается, что приходится сталкиваться с зенитными ракетами C-200, которые переделывают для атаки по наземным целям. Теперь военные показали фотографии сбитых объектов.
До этого губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля. Материал на эту тему читайте по ссылке.