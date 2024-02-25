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Коллекцию беспилотников, которыми атаковали Ростовскую область, показали военные

Коллекцию беспилотников, которыми атаковали Ростовскую область, показали военные

25 февраля 2024, 10:35
Фото: 1MI
Военные показали украинские беспилотники, которые удалось сбить над Ростовской областью, сообщает «Российская газета».

По информации издания, показали коллекцию сбитых украинских беспилотников и ракет. Говорится, что ВСУ пытались ими обстреливать донской регион и ЮФО в целом.

Среди представленных экземпляров есть самодельные дроны, которые собирали в небольших мастерских на Украине. Издание уточнило, что сбивали также изготовленные в Западной Европе ударные дроны.

Губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля
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Отмечается, что приходится сталкиваться с зенитными ракетами C-200, которые переделывают для атаки по наземным целям. Теперь военные показали фотографии сбитых объектов.

Фото: Опубликовала «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области

До этого губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ракеты#Украинские беспилотники#Военные#Сбитые беспилотники
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