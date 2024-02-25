Магнитная буря накроет Ростовскую область с 25 февраля

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Прогнозируется малая геомагнитная буря с силой 4 балла. Возможно появление головной боли и головокружения в этот день. Рекомендуется снизить физическую активность, избегать стрессовых ситуаций и проводить больше времени на улице на свежем воздухе.
Добавим, что в понедельник и вторник, 26 и 27 числа, ожидается слабая магнитная буря. После этого ситуация нормализуется.
Эксперты заявляют, что во время магнитной бури у людей могут быть признаки рассеянности, раздражительности и тревожности. Говорится, что бури могут также вызывать боли в суставах и ощущение ломоты в костях.
Ранее стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.