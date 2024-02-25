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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Магнитная буря накроет Ростовскую область с 25 февраля

Магнитная буря накроет Ростовскую область с 25 февраля

25 февраля 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в воскресенье, 25 февраля, ожидают магнитную бурю, которая сохранится в течение трех дней, следует из прогнозов.

Прогнозируется малая геомагнитная буря с силой 4 балла. Возможно появление головной боли и головокружения в этот день. Рекомендуется снизить физическую активность, избегать стрессовых ситуаций и проводить больше времени на улице на свежем воздухе.

Добавим, что в понедельник и вторник, 26 и 27 числа, ожидается слабая магнитная буря. После этого ситуация нормализуется.

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Эксперты заявляют, что во время магнитной бури у людей могут быть признаки рассеянности, раздражительности и тревожности. Говорится, что бури могут также вызывать боли в суставах и ощущение ломоты в костях.

Ранее стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз#Магнитная буря#Геомагнитная буря
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