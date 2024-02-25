Маньяк из Ростовской области Муханкин рассказал, как отбывает наказание

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Напомним, что в период с 15 февраля по 1 мая 1995 года он успел совершить 8 убийств на территории донского региона, чаще всего он орудовал в Шахтах. В данный момент Муханкин отбывает пожизненное заключение.
По информации издания, в колонии фигурант пишет мемуары, в которых рассказывает о своих преступлениях. Говорится, что он хочет добиться смертной казни, так как в колонии ему невыносимо.
При этом несколько лет назад Муханкин писал письмо изданию, в котором говорил, что ему в заключении не скучно, так как он постоянно учится.
«Светового дня мне не хватает — столько увлеченности в познаниях разнообразных», — говорится в письме.
Также осужденный не жаловался на качество питания. Тогда он сообщал, что изучает законодательство и хочет выйти на свободу.
Ранее стало известно, что написал ростовскому полицейскому Чикатило перед расстрелом.