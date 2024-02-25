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Маньяк из Ростовской области Муханкин рассказал, как отбывает наказание

Маньяк из Ростовской области Муханкин рассказал, как отбывает наказание

25 февраля 2024, 05:51
Фото: 1MI
Серийный убийца Владимир Муханкин из Ростовской области отбывает пожизненное заключение в колонии и пишет мемуары, сообщает aif.ру.

Напомним, что в период с 15 февраля по 1 мая 1995 года он успел совершить 8 убийств на территории донского региона, чаще всего он орудовал в Шахтах. В данный момент Муханкин отбывает пожизненное заключение.

По информации издания, в колонии фигурант пишет мемуары, в которых рассказывает о своих преступлениях. Говорится, что он хочет добиться смертной казни, так как в колонии ему невыносимо.

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При этом несколько лет назад Муханкин писал письмо изданию, в котором говорил, что ему в заключении не скучно, так как он постоянно учится.

«Светового дня мне не хватает — столько увлеченности в познаниях разнообразных», — говорится в письме.

Также осужденный не жаловался на качество питания. Тогда он сообщал, что изучает законодательство и хочет выйти на свободу.

Ранее стало известно, что написал ростовскому полицейскому Чикатило перед расстрелом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Колония#Происшествия#Маньяк#Владимир Муханкин#Мемуары
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