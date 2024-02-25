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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Огромная пробка снова парализовала движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

Огромная пробка снова парализовала движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

25 февраля 2024, 17:09
Фото: pxhere.com
Водители в Ростовской области застряли в пробке на трассе М-4 «Дон» вечером в воскресенье, 25 февраля, следует из данных онлайн-карт.

Пробка образовалась в районе Шахт, она начинается от поселка Аютинский и заканчивается только у Марьевки. Ее длина превышает 13 километров.

На карте стоят значки, что проводятся дорожные работы. Добавим, что в обратном направлении проблем сейчас нет.

Водители часами стоят в 26-километровой пробке на М-4 «Дон» в Ростовской области
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Согласно последним данным, в Ростове и Шахтах транспортные проблемы отсутствуют.

Следует отметить, что в последнее время автомобилисты часто жалуются на заторы на трассе. Кроме того, они недовольны большим количеством ям.

Ранее стало известно, что часть трассы Р-260 в донском регионе закроют в марте. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорожные работы#Пробка#Заторы
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