Огромная пробка снова парализовала движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Пробка образовалась в районе Шахт, она начинается от поселка Аютинский и заканчивается только у Марьевки. Ее длина превышает 13 километров.
На карте стоят значки, что проводятся дорожные работы. Добавим, что в обратном направлении проблем сейчас нет.
Согласно последним данным, в Ростове и Шахтах транспортные проблемы отсутствуют.
Следует отметить, что в последнее время автомобилисты часто жалуются на заторы на трассе. Кроме того, они недовольны большим количеством ям.
Ранее стало известно, что часть трассы Р-260 в донском регионе закроют в марте. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.