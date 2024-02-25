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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Парикмахер Еременко разъяснил, почему у ростовчан стала массово появляться перхоть

Парикмахер Еременко заявил, что у ростовчан стала появляться перхоть из-за воды

25 февраля 2024, 05:18
Фото: Pxhere
Парикмахер Еременко разъяснил, почему у ростовчан стала массово появляться перхоть
Перхоть является ответной реакцией организма на целый ряд причин, сообщил RostovGazeta мастер и директор барбершопа Иван Еременко.

По наблюдениям эксперта, сегодня у ростовчан массово появляется перхоть. Основных причин этому несколько.

«Прежде всего перхоть может возникнуть в качестве реакции на воду. Особенно ярко это ощущают те, кто приезжает в Ростов из других регионов», — говорит Иван Еременко.

Второй причиной, по словам эксперта, является ухудшение качества питания. Также к появлению перхоти может привести сильный стресс.

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«Когда люди нервничают, у многих возникают проблемы не только с появлением перхоти, но и обостряются кожные заболевания. Сейчас они тоже часто стали проявляться», — отмечает собеседник.

Спикер добавляет, что устранить перхоть помогут косметические средства. Однако когда причина проблемы идет изнутри, решить вопрос одними лечебными шампунями не удастся. Точнее, они помогут, но результат будет краткосрочным. И необходимо обратиться к врачу.

«В этом случае необходимо прежде всего ликвидировать основную причину появления перхоти», — уверен эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что у ростовчан без горячей воды начали сдавать нервы.

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