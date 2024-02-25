Парикмахер Еременко заявил, что у ростовчан стала появляться перхоть из-за воды

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
По наблюдениям эксперта, сегодня у ростовчан массово появляется перхоть. Основных причин этому несколько.
«Прежде всего перхоть может возникнуть в качестве реакции на воду. Особенно ярко это ощущают те, кто приезжает в Ростов из других регионов», — говорит Иван Еременко.
Второй причиной, по словам эксперта, является ухудшение качества питания. Также к появлению перхоти может привести сильный стресс.
«Когда люди нервничают, у многих возникают проблемы не только с появлением перхоти, но и обостряются кожные заболевания. Сейчас они тоже часто стали проявляться», — отмечает собеседник.
Спикер добавляет, что устранить перхоть помогут косметические средства. Однако когда причина проблемы идет изнутри, решить вопрос одними лечебными шампунями не удастся. Точнее, они помогут, но результат будет краткосрочным. И необходимо обратиться к врачу.
«В этом случае необходимо прежде всего ликвидировать основную причину появления перхоти», — уверен эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что у ростовчан без горячей воды начали сдавать нервы.