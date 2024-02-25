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Published Сегодня, 15:46

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Updated Сегодня, 15:48

Ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги

Ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги

25 февраля 2024, 15:46
Фото: 1MI
Жители России, в том числе Ростовской области, могут вернуть деньги, украденные мошенниками, сообщают «Новые известия».

Тем, кто совершил крупные переводы, став жертвой мошенничества, необходимо сразу обратиться в полицию и в суд. Для этого следует подать заявление о факте мошенничества, в котором важно предоставить всю необходимую информацию — каждая деталь имеет значение для задержания преступников.

Издание пишет, что правоохранительные органы не вправе отказать в приеме такого заявления.

Глава Новошахтинска Бондаренко попросил не путать его с мошенниками
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«Также можно попытаться вернуть средства через суд. Он рассматривает все представленные доказательства, в том числе и информацию, полученную из интернета», — сказано в сообщении.

Отмечается, что количество раскрытых дел о телефонном мошенничестве остается очень низким, а случаи возврата денег являются редкими.

«Есть и положительные новости. В 2024 году банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками средства по новой схеме: в течение 30 дней после получения заявления от клиента и в случаях, предусмотренных законом», — говорится в публикации.

Ранее глава Новошахтинска Бондаренко попросил не путать его с мошенниками.

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#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенничество#Полиция
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