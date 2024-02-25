Ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Тем, кто совершил крупные переводы, став жертвой мошенничества, необходимо сразу обратиться в полицию и в суд. Для этого следует подать заявление о факте мошенничества, в котором важно предоставить всю необходимую информацию — каждая деталь имеет значение для задержания преступников.
Издание пишет, что правоохранительные органы не вправе отказать в приеме такого заявления.
«Также можно попытаться вернуть средства через суд. Он рассматривает все представленные доказательства, в том числе и информацию, полученную из интернета», — сказано в сообщении.
Отмечается, что количество раскрытых дел о телефонном мошенничестве остается очень низким, а случаи возврата денег являются редкими.
«Есть и положительные новости. В 2024 году банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками средства по новой схеме: в течение 30 дней после получения заявления от клиента и в случаях, предусмотренных законом», — говорится в публикации.
Ранее глава Новошахтинска Бондаренко попросил не путать его с мошенниками.