Ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги

Тем, кто совершил крупные переводы, став жертвой мошенничества, необходимо сразу обратиться в полицию и в суд. Для этого следует подать заявление о факте мошенничества, в котором важно предоставить всю необходимую информацию — каждая деталь имеет значение для задержания преступников.