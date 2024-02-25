Ростовчане заявили о звуке взрыва перед пожаром в центре города

Posted Сегодня, 20:29
Published Сегодня, 20:29
Modified Сегодня, 20:31
Updated Сегодня, 20:31
Они рассказали, что вечером произошел пожар на улице Большой Садовой, 84. По открытым данным, по этому адресу находится Доходный дом Маврогордато.
По словам горожан, перед пожаром был слышен звук, якобы похожий на взрыв. Но официальных комментариев об этом не поступало, информация уточняется.
По словам очевидцев, огонь охватил офисное помещение на третьем этаже. Свидетели рассказали, что удалось успешно потушить открытое горение, и пожарные попали внутрь через балкон.
Пользователи в комментариях поблагодарили их за работу.
«Ребята браво. Опасная профессия», — заявили ростовчане.
«Молодцы какие, быстро сработали», — пишут горожане.
«Ну так ответ один — короткое замыкание», — предположили местные жители.
Ранее стало известно, что торговые ряды сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове восстановят к марту.