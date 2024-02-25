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Ростовский депутат Бородай спрогнозировал новые войны после окончания СВО

Ростовский депутат Бородай спрогнозировал новые войны после окончания СВО

25 февраля 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что могут быть новые войны после окончания спецоперации, говорится на его сайте.

Депутат опубликовал текст новости «ПолитНавигатора», в которой приведены его слова. Он не исключил вероятности новых войн, которые могут продлиться долгие годы. Бородай выразил надежду, что это случится не в этом регионе.

«Авдеевка наша, но мы еще не победили. И для победы в СВО нам еще придется очень основательно поработать», — заявил Бородай.

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Он добавил, что враг еще не надломился окончательно.

Ранее ростовский рэпер, потерявший на СВО дядю и друга, написал трек для бойцов. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого появилась информация, что в донском регионе увеличат выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей.

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