Ростовский депутат Бородай спрогнозировал новые войны после окончания СВО

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Депутат опубликовал текст новости «ПолитНавигатора», в которой приведены его слова. Он не исключил вероятности новых войн, которые могут продлиться долгие годы. Бородай выразил надежду, что это случится не в этом регионе.
«Авдеевка наша, но мы еще не победили. И для победы в СВО нам еще придется очень основательно поработать», — заявил Бородай.
Он добавил, что враг еще не надломился окончательно.
Ранее ростовский рэпер, потерявший на СВО дядю и друга, написал трек для бойцов. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого появилась информация, что в донском регионе увеличат выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей.