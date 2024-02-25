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Схему движения изменили в районе бывших аксайских рынков

Схему движения изменили в районе бывших аксайских рынков

25 февраля 2024, 09:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону изменили схему движения транспорта в районе бывших аксайских рынков, сообщили в департаменте транспорта.

Новые правила начали действовать с субботы, 24 февраля, они необходимы для повышения безопасности на дороге. Эти меры являются временными.

Изменения коснулись улицы Малое Зеленое Кольцо, на пересечении с подъездной дорогой к бывшему рынку «Алмаз». Теперь при движении в сторону Днепропетровской не получится развернуться в створе пересечения.

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Кроме того, водителям запретили поворот с подъездной дороги на улицу Малое Зеленое Кольцо. Вместе с этим ограничили максимальную скорость до 40 километров в час.

Ранее стало известно, что на ремонт Северного подъезда Ростова-на-Дону потратят 60,4 миллиона рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Транспорт#Аксайские рынки#Схема движения
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