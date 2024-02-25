Схему движения изменили в районе бывших аксайских рынков

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Новые правила начали действовать с субботы, 24 февраля, они необходимы для повышения безопасности на дороге. Эти меры являются временными.
Изменения коснулись улицы Малое Зеленое Кольцо, на пересечении с подъездной дорогой к бывшему рынку «Алмаз». Теперь при движении в сторону Днепропетровской не получится развернуться в створе пересечения.
Кроме того, водителям запретили поворот с подъездной дороги на улицу Малое Зеленое Кольцо. Вместе с этим ограничили максимальную скорость до 40 километров в час.
Ранее стало известно, что на ремонт Северного подъезда Ростова-на-Дону потратят 60,4 миллиона рублей.