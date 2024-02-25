Удивительных размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Он рассказал, что первые три часа рыбалки на реке результата не принесли. Хотя установилась нормальная погода, но рыба не хотела клевать.
«Спиннинг хорошо отрабатывал ленивые рывки крупной рыбы, но, увы, от коряг ее оттащить я не смог. Клюнула щука на сравнительно не крупную приманку», — рассказал рыбак.
Он добавил, что после этого начала нормально клевать рыба. По его словам, щуку он отпустил, но вернется за ней снова, так как уже знает место, где она обитает.
Пользователи в комментариях поздравили его с таким уловом. Также они начали интересоваться местом, где он ловил рыбу.
Ранее другой житель Ростовской области поразил опытных рыбаков количеством выловленной рыбы.