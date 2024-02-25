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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Удивительных размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области

Удивительных размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области

25 февраля 2024, 06:34
Фото: 1MI
Житель Ростовской области сходил на рыбалку и поймал большую щуку, сообщил он в соцсетях.

Он рассказал, что первые три часа рыбалки на реке результата не принесли. Хотя установилась нормальная погода, но рыба не хотела клевать.

«Спиннинг хорошо отрабатывал ленивые рывки крупной рыбы, но, увы, от коряг ее оттащить я не смог. Клюнула щука на сравнительно не крупную приманку», — рассказал рыбак.

Житель Ростовской области поразил опытных рыбаков количеством выловленной рыбы
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Он добавил, что после этого начала нормально клевать рыба. По его словам, щуку он отпустил, но вернется за ней снова, так как уже знает место, где она обитает.

Фото: Дмитрий Иващенко — ВК

Пользователи в комментариях поздравили его с таким уловом. Также они начали интересоваться местом, где он ловил рыбу.

Ранее другой житель Ростовской области поразил опытных рыбаков количеством выловленной рыбы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Щука
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