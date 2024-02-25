В Ростове-на-Дону в военном госпитале замироточила икона Божьей Матери

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
По его словам, священник привез икону Божьей Матери «Семистрельная», и при входе в здание она начала обильно мироточить. Он добавил, что это чудо дало пациентам надежду на выздоровление.
«Слух о мироточении иконы пошел по медучреждению, и люди стали собираться вокруг нее, чтобы приложиться к образу», — уточнил Голованов.
В целом произошедшее он назвал невероятным событием.
Ранее стало известно, что робот будет оперировать пациентов в детском центре хирургии в донской столице. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого по анализам сына врач из Ростова узнал, чем больна его мать.