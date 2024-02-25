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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Ростове-на-Дону в военном госпитале замироточила икона Божьей Матери

В Ростове-на-Дону в военном госпитале замироточила икона Божьей Матери

25 февраля 2024, 11:06
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дон в госпитале, где лечат раненых военных, замироточила икона, сообщил в Telegram журналист Роман Голованов.

По его словам, священник привез икону Божьей Матери «Семистрельная», и при входе в здание она начала обильно мироточить. Он добавил, что это чудо дало пациентам надежду на выздоровление.

«Слух о мироточении иконы пошел по медучреждению, и люди стали собираться вокруг нее, чтобы приложиться к образу», — уточнил Голованов.

В целом произошедшее он назвал невероятным событием.

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Ранее стало известно, что робот будет оперировать пациентов в детском центре хирургии в донской столице. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого по анализам сына врач из Ростова узнал, чем больна его мать.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Священник#Военный госпиталь#Икона Божией Матери
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