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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В Ростовской области похолодает до -7 градусов 25 февраля

В Ростовской области похолодает до -7 градусов 25 февраля

25 февраля 2024, 08:32
Фото: 1MI
В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий, следует из прогноза синоптиков.

В северных районах региона в субботу, 25 февраля, прогнозируется резкое похолодание. Днем температура воздуха опустится до 0 градусов, а к вечеру ожидается еще более сильный мороз, с температурой до -7 градусов к полуночи.

В Ростове-на-Дону ожидается повышение температуры воздуха до +4 градусов, однако к началу вечера она упадет до -3 градусов.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
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В конце февраля и начале марта в дневное время стоит ждать температуры около +5 градусов, может усилиться ветер. Каждую ночь прогнозируют понижение температуры ниже нуля, примерно до -3 градусов.

Ранее в донском регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура воздуха#Похолодание#Мороз
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