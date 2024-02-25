В Ростовской области похолодает до -7 градусов 25 февраля

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В северных районах региона в субботу, 25 февраля, прогнозируется резкое похолодание. Днем температура воздуха опустится до 0 градусов, а к вечеру ожидается еще более сильный мороз, с температурой до -7 градусов к полуночи.
В Ростове-на-Дону ожидается повышение температуры воздуха до +4 градусов, однако к началу вечера она упадет до -3 градусов.
В конце февраля и начале марта в дневное время стоит ждать температуры около +5 градусов, может усилиться ветер. Каждую ночь прогнозируют понижение температуры ниже нуля, примерно до -3 градусов.
Ранее в донском регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.