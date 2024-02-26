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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:26

«Автодор» хотят засудить из-за разбитой трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

«Автодор» хотят засудить из-за разбитой трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

26 февраля 2024, 10:24
Фото: Государственная компания «Автодор»
«Автодор» хотят засудить из-за разбитой трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
Прокуратура обратилась в суд, чтобы добиться ремонта трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований закона в сфере безопасности дорожного движения. Оказалось, что покрытие автодороги М-4 «Дон» не соответствует установленным стандартам, на ней много ям и выбоин, что представляет угрозу для жизни и здоровья водителей.

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«С начала прошлого года на участке указанной автодороги произошло 128 дорожно-транспортных происшествий, связанных с повреждениями дорожного покрытия. Тем не менее, государственная компания „Автодор“ не принимает меры по устранению этих нарушений», — отметили в надзорном ведомстве.

Теперь ее хотят через суд заставить провести работы.

Добавим, что водители и без проверок не понаслышке знакомы с ямами на этой трассе, так как многие из них попадали в выбоины и пробивали колеса. Кроме того, им приходится простаивать в пробках из-за плохого асфальта.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Автодор#Безопасность дорожного движения#Происшествия
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