«Автодор» хотят засудить из-за разбитой трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Прокуратура провела проверку соблюдения требований закона в сфере безопасности дорожного движения. Оказалось, что покрытие автодороги М-4 «Дон» не соответствует установленным стандартам, на ней много ям и выбоин, что представляет угрозу для жизни и здоровья водителей.
«С начала прошлого года на участке указанной автодороги произошло 128 дорожно-транспортных происшествий, связанных с повреждениями дорожного покрытия. Тем не менее, государственная компания „Автодор“ не принимает меры по устранению этих нарушений», — отметили в надзорном ведомстве.
Теперь ее хотят через суд заставить провести работы.
Добавим, что водители и без проверок не понаслышке знакомы с ямами на этой трассе, так как многие из них попадали в выбоины и пробивали колеса. Кроме того, им приходится простаивать в пробках из-за плохого асфальта.