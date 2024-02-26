Более 180 автобусов закупят в Ростовской области до конца 2024 года

По словам властей, на сегодняшний день регион нуждается в 181 автобусе, из них семь должны быть особо большого класса, 47 большой вместимости, 50 средних автобусов, а также около 80 транспортных средств малой вместимости. Деньги на покупку транспорта рассчитывают получить за счет казначейского кредита.