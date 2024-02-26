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Более 180 автобусов закупят в Ростовской области до конца 2024 года

Более 180 автобусов закупят в Ростовской области до конца 2024 года

26 февраля 2024, 15:37
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Более 180 автобусов закупят в Ростовской области до конца 2024 года
В Ростовской области собираются купить 181 автобусов до конца 2024 года, об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

Власти Ростовской области напомнили, что в 2024 году планируется продолжать работы по обновлению и увеличению количества автобусов на муниципальных маршрутах.

По словам властей, на сегодняшний день регион нуждается в 181 автобусе, из них семь должны быть особо большого класса, 47 большой вместимости, 50 средних автобусов, а также около 80 транспортных средств малой вместимости. Деньги на покупку транспорта рассчитывают получить за счет казначейского кредита.

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Кроме того, в правительстве изучили, сколько электротранспорта требуется донским городам. Пока что Ростовской области, по предварительной оценке, необходимо закупить 75 электробусов и 15 зарядных станций к ним.

Напомним, обновление автопарков Ростовской области необходимо для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения работы общественного транспорта.

Ранее жителям Ростова-на-Дону рассказали, как отслеживать нужные им автобусы.

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