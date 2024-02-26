Более 180 автобусов закупят в Ростовской области до конца 2024 года

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Власти Ростовской области напомнили, что в 2024 году планируется продолжать работы по обновлению и увеличению количества автобусов на муниципальных маршрутах.
По словам властей, на сегодняшний день регион нуждается в 181 автобусе, из них семь должны быть особо большого класса, 47 большой вместимости, 50 средних автобусов, а также около 80 транспортных средств малой вместимости. Деньги на покупку транспорта рассчитывают получить за счет казначейского кредита.
Кроме того, в правительстве изучили, сколько электротранспорта требуется донским городам. Пока что Ростовской области, по предварительной оценке, необходимо закупить 75 электробусов и 15 зарядных станций к ним.
Напомним, обновление автопарков Ростовской области необходимо для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения работы общественного транспорта.
Ранее жителям Ростова-на-Дону рассказали, как отслеживать нужные им автобусы.