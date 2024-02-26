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Более 20 улиц отремонтируют в Ростове за 970 миллионов рублей

Более 20 улиц отремонтируют в Ростове

26 февраля 2024, 15:00
Фото: 1MI
Более 20 улиц отремонтируют в Ростове за 970 миллионов рублей

Почти миллиард рублей потратят на ремонт улиц в Ростове

В Ростове ищут подрядчиков, которые отремонтируют 22 улицы к осени 2024 года, сведения об этом появились на портале госзакупок.

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» объявила конкурсы для поиска компаний, способных отремонтировать 22 городские улицы и площади. Общая стоимость контрактов превысила 969,9 миллиона рублей.

За эти средства власти к 1 октября хотят отремонтировать переулки Крепостной, Руднева, Днепровский, 1-й Машиностроительный, улицы 29-й Линии, Зеленодольскую, Темерницкую, 1-ую Краснодарскую, 1-ую Круговую, Димитрова, Международную, Думенко, Днепропетровскую, Красноармейскую, Особенную, Цезаря Кунникова, площадь Карла Маркса. Кроме того, в список ремонт войдут улица Горсоветская — переулок Шахтинский, Петренко, Дачная — 56-й Армии, Малиновского, проспект Ленина. Самым дорогим станет ремонт Таганрогской, его оценили в 113,29 миллиона рублей.

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Рабочим предстоит заменить дорожное покрытие, установить временные знаки, предоставить гарантию на ремонт и сфотографировать результаты работ. Все это необходимо сделать к 1 октября.

Заявки от участников принимают до 1 марта, победителей объявят через четыре дня.

Ранее стало известно, что ремонт Северного подъезда Ростова будет стоить более 60 миллионов рублей.

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