Более 20 улиц отремонтируют в Ростове

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МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» объявила конкурсы для поиска компаний, способных отремонтировать 22 городские улицы и площади. Общая стоимость контрактов превысила 969,9 миллиона рублей.
За эти средства власти к 1 октября хотят отремонтировать переулки Крепостной, Руднева, Днепровский, 1-й Машиностроительный, улицы 29-й Линии, Зеленодольскую, Темерницкую, 1-ую Краснодарскую, 1-ую Круговую, Димитрова, Международную, Думенко, Днепропетровскую, Красноармейскую, Особенную, Цезаря Кунникова, площадь Карла Маркса. Кроме того, в список ремонт войдут улица Горсоветская — переулок Шахтинский, Петренко, Дачная — 56-й Армии, Малиновского, проспект Ленина. Самым дорогим станет ремонт Таганрогской, его оценили в 113,29 миллиона рублей.
Рабочим предстоит заменить дорожное покрытие, установить временные знаки, предоставить гарантию на ремонт и сфотографировать результаты работ. Все это необходимо сделать к 1 октября.
Заявки от участников принимают до 1 марта, победителей объявят через четыре дня.
Ранее стало известно, что ремонт Северного подъезда Ростова будет стоить более 60 миллионов рублей.