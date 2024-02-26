Более 20 улиц отремонтируют в Ростове

За эти средства власти к 1 октября хотят отремонтировать переулки Крепостной, Руднева, Днепровский, 1-й Машиностроительный, улицы 29-й Линии, Зеленодольскую, Темерницкую, 1-ую Краснодарскую, 1-ую Круговую, Димитрова, Международную, Думенко, Днепропетровскую, Красноармейскую, Особенную, Цезаря Кунникова, площадь Карла Маркса. Кроме того, в список ремонт войдут улица Горсоветская — переулок Шахтинский, Петренко, Дачная — 56-й Армии, Малиновского, проспект Ленина. Самым дорогим станет ремонт Таганрогской, его оценили в 113,29 миллиона рублей.