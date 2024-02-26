Более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области

Евгений Осыченко рассказал, что участники СВО могут получить землю в собственность и использовать ее под строительство жилья, ведение хозяйства, садоводство или размещение гаража. Однако претендовать на землю могут только те участники СВО, кто отличился в ходе службы и был награжден званием Героя России или орденом за выполнение боевых задач.