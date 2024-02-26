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Published Сегодня, 15:10

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Updated Сегодня, 15:12

Более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области

Более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области

26 февраля 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney
Более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области

В Ростовской области участникам СВО планируют выделить более 3200 участков земли

В Ростовской области могут выделить более 3,2 тысячи участков земли участникам СВО и их семьям, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «ДОН24» со ссылкой на главу Минимущества Ростовской области Евгения Осыченко объявил, что на Дону стали выделять участки земли участникам СВО.

По словам министра, 17 военных и их семьи уже стали получатели участков земли. С начала действия закона о предоставлении земли ветеранам СВО за участками в Минимущества обратились около 90 бывших участников спецоперации. Еще более сотни заявлений получили органы местного самоуправления.

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Евгений Осыченко рассказал, что участники СВО могут получить землю в собственность и использовать ее под строительство жилья, ведение хозяйства, садоводство или размещение гаража. Однако претендовать на землю могут только те участники СВО, кто отличился в ходе службы и был награжден званием Героя России или орденом за выполнение боевых задач.

«Те, кто не был удостоен таких наград, могут получить земельный участок в аренду для садоводства, а затем выкупить их», — уточнил Осыченко, добавив, что в настоящий момент на «балансе» области есть более 3,2 тысячи участков, которые власти могут предоставить бойцам СВО и их семьям.

Ранее единовременную выплату участникам СВО из Ростовской области увеличили до 500 тысяч рублей.

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