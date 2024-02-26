Более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Портал «ДОН24» со ссылкой на главу Минимущества Ростовской области Евгения Осыченко объявил, что на Дону стали выделять участки земли участникам СВО.
По словам министра, 17 военных и их семьи уже стали получатели участков земли. С начала действия закона о предоставлении земли ветеранам СВО за участками в Минимущества обратились около 90 бывших участников спецоперации. Еще более сотни заявлений получили органы местного самоуправления.
Евгений Осыченко рассказал, что участники СВО могут получить землю в собственность и использовать ее под строительство жилья, ведение хозяйства, садоводство или размещение гаража. Однако претендовать на землю могут только те участники СВО, кто отличился в ходе службы и был награжден званием Героя России или орденом за выполнение боевых задач.
«Те, кто не был удостоен таких наград, могут получить земельный участок в аренду для садоводства, а затем выкупить их», — уточнил Осыченко, добавив, что в настоящий момент на «балансе» области есть более 3,2 тысячи участков, которые власти могут предоставить бойцам СВО и их семьям.
Ранее единовременную выплату участникам СВО из Ростовской области увеличили до 500 тысяч рублей.