ДТП с жертвами произошло на трассе возле Змеиногорска

В результате удара одно из транспортных средств отлетело и столкнулось с другим автомобилем Toyota, который также двигался по трассе. Правоохранительные органы сообщили, что в ДТП погибли три человека, а еще трое получили различные травмы. Сотрудники Госавтоинспекции уже находятся на месте происшествия и проводят расследование для выяснения всех обстоятельств этой трагической аварии.