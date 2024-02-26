rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

ДТП с жертвами произошло на трассе возле Змеиногорска

26 февраля 2024, 05:48
Три человека погибли и трое получили ранения в результате аварии, которая произошла неподалеку от города Змеиногорска.

Согласно информации, предоставленной ТАСС, инцидент произошел на трассе, когда автомобиль Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны Змеиногорска, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota Camry, двигавшейся ему навстречу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В результате удара одно из транспортных средств отлетело и столкнулось с другим автомобилем Toyota, который также двигался по трассе. Правоохранительные органы сообщили, что в ДТП погибли три человека, а еще трое получили различные травмы. Сотрудники Госавтоинспекции уже находятся на месте происшествия и проводят расследование для выяснения всех обстоятельств этой трагической аварии.

Подпишитесь
Станут деликатесом: эксперты предупредили о резком подорожании макарон
Сегодня, 06:01
Сериал снимут о героях подполья Таганрога в годы ВОВ
Сегодня, 05:34
Морозы пообещали ростовчанам 26 февраля
Сегодня, 05:13
Ростовчане заявили о звуке взрыва перед пожаром в центре города
Вчера, 20:29
«Испытание судьбой»: как врач Нагапет Явруян из Чалтыря погиб в фашистском концлагере
Вчера, 16:33
Клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону вышел в финал конкурса ТОП ЖК-2024
Сегодня, 06:09