ДТП с жертвами произошло на трассе возле Змеиногорска

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Согласно информации, предоставленной ТАСС, инцидент произошел на трассе, когда автомобиль Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны Змеиногорска, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota Camry, двигавшейся ему навстречу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В результате удара одно из транспортных средств отлетело и столкнулось с другим автомобилем Toyota, который также двигался по трассе. Правоохранительные органы сообщили, что в ДТП погибли три человека, а еще трое получили различные травмы. Сотрудники Госавтоинспекции уже находятся на месте происшествия и проводят расследование для выяснения всех обстоятельств этой трагической аварии.