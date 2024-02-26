Инфляция в Ростовской области составила выше 7% в январе

Центробанк объявил, что в январе 2024 года годовая инфляция в Ростовской области снизилась до 7,1%(-0,11%), этого удалось достичь за счет увеличения предложения на отдельные продукты питания. Это позволило донским показателям инфляции оказаться ниже среднероссийского уровня (7,44%) и среднего показателя по ЮФО (7,61%).