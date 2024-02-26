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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Инфляция в Ростовской области оказалась ниже российской на 0,3%

Инфляция в Ростовской области составила выше 7% в январе

26 февраля 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Инфляция в Ростовской области оказалась ниже российской на 0,3%
Эксперты Центробанка объявили, что инфляция в Ростовской области сократилась до 7,1%, отчет опубликовали на портале Банка России.

Центробанк объявил, что в январе 2024 года годовая инфляция в Ростовской области снизилась до 7,1%(-0,11%), этого удалось достичь за счет увеличения предложения на отдельные продукты питания. Это позволило донским показателям инфляции оказаться ниже среднероссийского уровня (7,44%) и среднего показателя по ЮФО (7,61%).

Так эксперт уточнили, что прирост цен на продукты питания снизился до 9%, хотя еще в декабре этот показатель составлял 9,34%. Этого удалось добиться благодаря росту производства и импорта куриных яиц, мяса, птицы и сахара.

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Цены на непродовольственные товары наоборот стали выше, уровень инфляции поднялся с 4,68 до 4,77% за месяц. Драйвером роста инфляции стал рост цен на фармацевтику, мебель и строительные материалы.

Незначительно снизились темпы инфляции в сфере услуг — до 7,37%(-0.04%). Среди платных услуг стали дороже услуги здравоохранения, услуги салонов красоты, а также работы по ремонту жилья. А вот цены на услуги связи не менялись, благодаря чему рост стоимости услуг замедлился.

Ранее стало известно, как изменились цены на разные виды мяса в Ростовской области.

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