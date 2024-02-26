Искусственный интеллект будут использовать для диагностики онкологии у дончан

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Газета «Молот» со ссылкой на главу Минздрава Ростовской области Юрия Кобзева объявил, что в медучреждения региона планируют внедрить систему, которая поможет врачам с постановкой диагнозов пациентам. Речь идет об искусственном интеллекте, который будет выявлять у пациентов онкологические заболевания.
По словам министра, в декабре 2023 донской Минздрав подписал соглашение о внедрении технологии, которая будет анализировать медкарты пациентов, а также текущие жалобы больного. После изучения полученных данных искусственный интеллект подбирает три наиболее вероятных диагноза.
По словам Юрия Кобзева, в настоящий момент сервис уже успешно применяют в нескольких медорганизациях. В будущем искусственный интеллект хотят использовать для диагностики онкологических патологий.
В 2024 году планируется внедрить еще две похожие технологии, в основе которых описание изображений с помощью ИИ.
«Данные системы будут направлены на автоматическое выявление и анализ признаков злокачественных новообразований», — объяснили в Минздраве.
Ранее стало известно, что в поликлиниках Ростова перестанут принимать онкобольных.