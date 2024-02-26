Искусственный интеллект будут использовать для диагностики онкологии у дончан

Газета «Молот» со ссылкой на главу Минздрава Ростовской области Юрия Кобзева объявил, что в медучреждения региона планируют внедрить систему, которая поможет врачам с постановкой диагнозов пациентам. Речь идет об искусственном интеллекте, который будет выявлять у пациентов онкологические заболевания.