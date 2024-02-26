Как избавиться от ненужных вещей в Ростове-на-Дону

«Не зря же сперва мы судим о человеке по его внешности. То же самое касается и убранства квартиры. Старые вещи — это триггеры, которые затягивают нас в прошлое. Многие люди на инстинктивном уровне стараются освободиться от них. Но надо понимать, что перемены в одном месте, ведут к переменам в другом. Так неосознанно и задается импульс к появлению в жизни чего-то нового», — резюмирует психолог.