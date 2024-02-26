Как избавиться от ненужных вещей в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Куда их пристроить, можно ли на этом заработать, и почему эксперты рекомендуют избавляться от ненужных вещей — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Многие ростовчане хорошо помнят комиссионные магазины Ростова в советские годы. Именно в них можно было недорого приобрести дефицитные фирменные джинсы или модные туфли на белой подошве, именуемой «манкой». В такие магазины практически за бесценок сдавали не подошедшие по размеру одежду и обувь.
Цену вещи на продажу, как правило, в те годы устанавливал тот, кто ее приносил. Магазин лишь делал незначительную наценку.
И хотя фирменные товары были штучными и долго не залеживались на полках, приобрести их в комиссионках Ростова было вполне реально за сравнительно невысокую стоимость. Ведь сдающий вещь был заинтересован в максимально быстрой продаже.
Если за месяц его товар не приобретали, цена автоматически снижалась. Могло дойти до того, что вместо ожидаемых от продажи денег, сдающий вещь сам оказывался должен магазину за хранение.
Однако из-за отсутствия разнообразия в ростовских магазинах, неискушенные модницы скупали практически все в комиссионках, не уделяя особого внимания даже размеру.
Главным критерием тогда считалось, чтобы дефицитная вещь не была мала. Огромные размеры одежды ушивались. В обувь подкладывали вставки, чтобы «подогнать» под свои параметры. Словом, изворачивались, как могли.
Сегодня ситуация изменилась. Дефицита модной одежды и обуви, свойственного советскому периоду, уже давно нет. Изменилась и работа комиссионных магазинов. Многие из них попросту перестали принимать под реализацию одежду и обувь.
Корреспондент RostovGazeta посетил комиссионный магазин «Все для Вас» в Советском районе Ростова. Здесь на протяжении нескольких десятков лет принимали на комиссию и продавали бывшую в употреблении женскую одежду и обувь.
Из-за месторасположения комиссионки в глубине жилых домов сюда вряд ли приезжали покупатели из разных районов города. Скорее, магазин был ориентирован на местных — тех, кто проживал или работал на проспекте Коммунистическом.
Несмотря на утро буднего дня, в магазине было весьма многолюдно. Гламурная дама с собачкой поинтересовалась, почему полки магазина полупустые.
«Мы закрываемся», — буркнула одна из сотрудниц, перебиравшая оставшиеся вещи на стойке.
На вопрос корреспондента о причинах закрытия, она недовольно поджала губы: «Мы уже достаточно поработали, хватит».
Во втором зале магазина другая сотрудница тоже не захотела раскрывать причины прекращения работы.
«Представляете? Просто надоело! Столько лет одно и тоже», — улыбаясь ответила она.
В другом комиссионном магазине сразу заявили, что одежду и обувь не принимают на реализацию.
«Вещей приносят много, но спроса на них нет», — объяснили в магазине.
Больше всего, по словам продавца, ростовчане сейчас интересуются чайниками и утюгами. Есть в магазине и шкаф с виниловыми пластинками. Но их покупают не активно — редко когда в магазин заглядывает истинный ценитель раритета.
«Перестал пользоваться спросом и хрусталь. Нам нередко приносят предметы интерьера из хрусталя, убеждают, что они дорогие. Но спроса на хрусталь сейчас нет совсем», — отмечает продавец.
Выяснилось, что сдать на реализацию в комиссионку одежду и обувь в Ростове не так-то и просто. В частности, в комиссионном магазине на Волкова, который по информации в Сети специализируется на одежде и обуви, сообщили, что никакие вещи не принимают — только посуду.
Корреспонденту RostovGazeta удалось найти в городе лишь один магазин, куда готовы принять вещи. Им оказался «Комиссионный бутик» на Максима Горького.
«Можете привозить, посмотрим», — сообщили в магазине.
Однако в беседе выяснилось, что принимают здесь далеко не все. В предпочтении — одежда больших размеров.
«Маленькие размеры мы не берем, они никому не нужны», — разъяснили в магазине.
Комиссионный магазин на улице 1-й Конной Армии специализируется на детских вещах и обуви. В магазине признались, что цены у них очень демократичные. Например, продать детские брюки или джинсы здесь можно всего за 200 рублей. Из них после продажи 100 рублей уйдет магазину, и 100 рублей получит сдавший вещь человек.
Детские вещи тут принимают на четыре месяца. Если за этот срок на товар не находит покупателя, а владелец реализуемой вещи не выходит на связь, она направляется на благотворительность.
«Мы работаем с благотворительными фондами», — разъяснили в магазине.
Заработать на продаже ненужных, бывших в употреблении вещей можно и на сервисах объявлений. Преимущества интернет-сервиса объявлений неоспоримо — продавец может установить ту цену, которую считает заслуженной.
Для того, чтобы бесплатно избавиться от вещей, да так, чтобы они кому-то принесли пользу, есть множество способов.
Самый простой — обратиться с этим вопросом в ближайший храм. Зачастую в местах богослужения с удовольствием принимают теплую одежду, если она в надлежащем состоянии.
Сдать ненужные вещи можно и в секонд-хенды.
«Вещи мы не выкупаем. Но у нас есть небольшая премия — 50 рублей. Она дается если человек принесет большую сумку с вещами», — подчеркнули в секонд-хенде «Чердак».
На сайте «Чердака» отмечается, что минимальный объем для бесплатного вывоза должен составлять по объему две полные сумки — по 80 литров.
По информации сайта, 60% вещей передается в фонды для раздачи нуждающимся, 30% продается на социальных распродажах и 10% отправляется на переработку. Уточняется, что на переработку идут только те вещи, которые сильно потрепаны и никому не смогут послужить.
Из-за тотального дефицита наши бабушки боялись выбрасывать изжившие себя вещи. Но эпоху накопления сменило принципиально новое время минимализма или умеренного потребления.
Речь в этой концепции идет не просто об усталости от захламленной квартиры. А о том, что освободившееся в комнате пространство может стать отправной точкой для ожидания перемен. Причем это ожидание, по мнению экспертов, отнюдь не феномен, как может показаться на первый взгляд.
«Каждая вещь в квартире — это частичка нашего прошлого. Это наши воспоминания. Меняя что-то в пространстве, мы вкладываем в нашу жизнь что-то свое. Такие изменения во внешней среде непременно приводят к переменам и во внутренней», — разъясняет психолог Евгения Литвиченко.
Собеседница напоминает известное изречение: «Порядок в доме — порядок в голове».
«Не зря же сперва мы судим о человеке по его внешности. То же самое касается и убранства квартиры. Старые вещи — это триггеры, которые затягивают нас в прошлое. Многие люди на инстинктивном уровне стараются освободиться от них. Но надо понимать, что перемены в одном месте, ведут к переменам в другом. Так неосознанно и задается импульс к появлению в жизни чего-то нового», — резюмирует психолог.
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